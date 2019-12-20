أماني في دعوى خلع: بيخوني واتجوز عشيقته في شقتي وعلى عفشي

أقامت "أماني.ص"، دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بامبابة، للانفصال عنه بعد اكتشافها خيانتها له، ليأتي رد الزوج عليها كالصاعقة، بتزوجه من أخرى بعد أيام من إقامة الزوجة دعوى الخلع، وحملت الدعوى رقم 2112 لسنة 2019، وما زالت تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.

تقول الزوجة في حديثها لـ "الوطن"، إنها تزوجت من أحد أقاربها رغما عنها، ولكن أهلها ضغطوا عليها من أجل الزواج منه، كونه في مستوى اجتماعي مرموق، لتكتشف الزوجة بعد مرور شهرين من الزواج، خيانته وكثرة علاقاته النسائية، وعندما واجهته جاء رده عليها: "عيشي حياتك ومتعمليش مشاكل احنا لسه متجوزين جديد ولو سيبتي البيت الناس هتقول عليكي فيكي عيب، وأنا مش مقصر معاكي في حاجة وطلباتك كلها مجابة".

تتابع الزوجة حديثها، بأنها عندما اعترضت على تصرفات الزوج قال لها "مش عاجبك الباب يفوت جمل"، فذهبت الزوجة إلى منزل والدها، وأقامت دعوى الخلع بعد رفض الزوج تطليقها، وفوجئت بعد أسبوع من إقامة الدعوى بأن زوجها تزوج من عشيقته، وتقيم معه بمنزل الزوجية وعلى فراشها: "اتجوز اللي كان بيخوني معاها وجابها شقتي وعلى عفشي وأنا لسه هدومي في الشقة مخدتهاش حتى".