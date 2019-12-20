الامارات | إبراهيم الكوني في ضيافة اتحاد كتّاب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الكوني في ضيافة اتحاد كتّاب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات الأديب الليبي إبراهيم الكوني في أمسية بعنوان: «أدب الصحراء.. الهوية والرؤية والاستشراف» يديرها الروائي شاكر نوري. تنظم الأمسية مساء السبت في قاعة أحمد راشد ثاني بمقر الاتحاد على قناة القصباء في الشارقة. Advertisements يشار إلى أن الروائي والكاتب إبراهيم الكوني حاصل على الماجستير في العلوم الأدبيّة والنقدية عام 1977 من معهد غوركي للآداب في موسكو، وله ما يزيد على 83 كتاباً في الرواية والقصة والمقال والنصوص الأدبية، إضافة إلى الدراسات النقدية واللغوية، كما نال 15 جائزة دولية عن إنتاجه الأدبي والنقدي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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