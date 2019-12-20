الامارات | 3 دقائق في الساونا الباردة تساعد على حرق الدهون والسعادة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد العلاج بالتبريد حالياً رواجاً كبيراً في عالم الرياضة الاحترافية من أجل الاستشفاء السريع للعضلات وتخفيف الألم، وهذا العلاج الذي يعرف بـ«الساونا الباردة» متاح للأشخاص العاديين من أجل الاستفادة بمزاياه العديدة للصحة والجمال.
وأوضحت مجلة Elle الألمانية المعنية بالصحة والجمال أن الساونا الباردة عبارة عن جهاز مملوء بالنيتروجين تصل درجة حرارته إلى -150 درجة، مشيرة إلى أن المرء يمكث داخل الجهاز لمدة ثلاث دقائق تقريباً.
وأضافت أن العلاج بالتبريد يعمل على استرخاء العضلات وتخفيف الألم والتخلص من احتباس السوائل وتنشيط الأيض وتحفيز حرق الدهون؛ حيث إنه يساعد على حرق نحو 800 سعر حراري، بالإضافة إلى الحصول على بشرة تتمتع بمظهر مشدود والشعور بالسعادة.
وعلى الجانب الآخر، أشارت المجلة إلى أن الساونا الباردة لا تناسب الأشخاص، الذين لديهم مشاكل بالقلب أو الذين يعانون من إكزيما البرودة.
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