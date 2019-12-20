الامارات | في ليلة رأس السنة الجديدة.. كم سيبلغ عدد سكان العالم؟

شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة رأس السنة الجديدة.. كم سيبلغ عدد سكان العالم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة من المنتظر أن يصبح عدد سكان العالم 75ر7 مليار نسمة، بحسب تقديرات المؤسسة الألمانية لسكان العالم.

وأعلنت المؤسسة أن عدد سكان العالم سيزيد بذلك بمقدار 83 مليون نسمة مقارنة بعام سبق. وتعادل هذه الزيادة عدد السكان الحالي لألمانيا.

وبحسب بيانات المؤسسة، يولد كل ثانية 6ر2 إنسان جديد في المتوسط، بعد طرح عدد حالات الوفاة من المواليد.

وتتوقع المؤسسة أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة بحلول عام 2023.

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وأشارت المؤسسة إلى أن خصوبة النساء في إفريقيا تبلغ حاليا في المتوسط 4ر4 طفل لكل امرأة، بزيادة قدرها طفلين مقارنة بالمتوسط العالمي (4ر2 طفل لكل امرأة).

وبحسب توقعات حديثة للأمم المتحدة، سينمو عدد السكان في أفريقيا من نحو 3ر1 مليار نسمة حالياً إلى 5ر2 مليار نسمة بحلول عام 2050.