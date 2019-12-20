أبرز التيجان المرصعة بالأحجار الكريمة من "دولتشي أند غابانا"

تألقي كالملكة في مناسباتك الضخمة مع تيجان دولتشي أند غابانا المذهلة، والمرصعة بأسلوب استثنائي بالأحجار الكريمة وأخرى مزينة بالورود الطبيعية لإطلالة مبهرة تخطف الأنظار. نستعرض لك سيدتي الأنيقة أجمل تيجان دولشي أند غابانا خلال الأعوام قد يهمك ايضاً: سوار"لودو" الجديد مستوحًى من الأزياء الراقية ومرصّع بالأحجار الكريمة أقراط ملونة كبيرة مزيّنة بالأحجار الكريمة للسهرات

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