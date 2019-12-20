رانيا عجميه تبتكر ورود لتنزين "كعكة الزفاف"

ابتكرت مصممة مكملات الديكور رانيا عجمية مجموعة من الورود لتزين الكعكة بحيث تبدوا كالطبيعية تماما. وأشارت أن من يراها يعتقد انها ورود حقيقية ولكنها مصنوعة من عجينة السكر حيث يتم وضعها لتزيين التورتة والكاتو وتعمدت ان تكون من الوان طبيعية تماماً. قد يهمك ايضاً: أشهى أطباق عيد رأس السنة عند شعوب العالم المختلفة اعداد الكعكة الإسبانية مع رشات جوز الهند على سطحها

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