البدل الرسمية اختيار نجمات هوليوود في مختلف المناسبات

تعد البدل الرسميّة من الصيحات البارزة التي ظهرت على ممشى عروض العديد من دور الأزياء العالمية في أسابيع الموضة خلال 2020، وهي الصيحة التي اختارتها الكثير من النجمات العالميات لتكون بديلاً لفساتين السواريه خلال حضورهن لأهم المناسبات.

وداعاً للجيب اللامعة وفساتين السهرة، فموضة أزياء النساء لحضور مناسبات السجادة الحمراء أصبحت الآن تتسم بالطابع الذكوري من خلال الاتجاه إلى البدل الرجالي، والتي كانت اختيار عديد من النجمات مثل نيكول كيدمان، تشارليز ثيرون وإيفا لونجوريا، بحسب موقع "فان بيدج" الإيطالي.

ويتميز هذا الطابع الذكوري من أزياء السهرة بالجرأة والخروج عن المألوف مثل البدلة التي تألقت بها تشارليز ثيرون خلال حضورها حدث Hollywood Reporter’s Annual Women الأربعاء الماضي، ببدلة ذات تصميم رجالي بأحد ألوان الباستيل الرقيقة، البنفسجي الفاتح، من توقيع "جفنشي".

وتألفت بدلة الممثلة الجنوب أفريقية من بنطلون كلاسيكي مستقيم وسترة فضفاضة بعض الشيء بأكمام طويلة، ونسَّقت من تحتها قميصاً باللون الأسود بأزرار من على الرقبة.

ويبدو أن ثيرون أرادت التنسيق بين لوني القميص والحذاء، إذ ارتدت زوجاً من الأحذية ذات الكعب العالي من جلد الغزال باللون الأسود.

وفي الحدث نفسه، تألقت الممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا ببدلة "أوفر سايز" باللون البيج من مجموعة أزياء فيكتوريا بيكهام لموسم ربيع 2020 والتي أطلقت عليها "Resort 2020"، الإطلالة الرقيقة التي نسَّقت من تحتها بلوزة من الجلد بتفصيلة الثنيات من عند منطقة الصدر، باللون الأزرق الزاهي.

أما الممثلة البريطانية نيكول كيدمان فخطفت الأنظار أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم "Bombshell" بإطلالة ذات طابع ذكوري ولكن بأسلوب أنثوي رائع.

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وتكونت إطلالة بدلة كيدمان من جاكيت "بليزر" سهرة بأكمام طويلة مرصعة بالكريستال، من تحتها قميص كلاسيكي باللون الأبيض، وبنطلون بالتفصيلة الضيقة (cigarette pants) أو بنطلون السيجارة باللون الأسود.

ومما أضفى على البدلة طابعاً ذكورياً، تنسيقها برابطة عنق رفيعة باللون الأسود، لكنها في الوقت نفسه، بهذه الطلة أثبتت للجميع أن التألق بالبدلات لا يقتصر على الرجال فقط.

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