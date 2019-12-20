حصاد 2019.. كيف كانت اتجاهات الموضة الرجالي هذا العام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت اتجاهات الموضة الرجالي خلال العام 2019، انحناءات مختلفة تناسب كل موسم ومختلف الأذواق، لتمنح إطلالة أنيقة وعصرية تخطف الأنظار.

خلال الألبوم المرفق بالأعلى، وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز اتجاهات الموضة الرجالي خلال العام، والتي تنطق بلغ الأناقة والألوان الزاهية.

البلوفر ذو الياقة العالية

مثّل البلوفر ذو الياقة العالية نجم الموضة الرجالي في الخريف والشتاء، وجاء مصنوعا من صوف المارينو الفاخر أو الكشمير الفاخر، وامتازت هذه الخامات الوثيرة بطابع أنيق فخم من ناحية، وتتناغم مع إطلالة الطبقات المتعددة بفضل نحافتها من ناحية أخرى.

واكتسى البلوفر ذا الياقة العالية بألوان محايدة كالبيج والرمادي والأسود أو يتألق بألوان زاهية كالأصفر، مع إمكانية الحصول على إطلالة جريئة تخطف الأنظار من خلال تنسيق الألوان المتباينة مع بعضها البعض.

الجاذبية

امتازت الموضة الرجالي بألوان زاهية كالأحمر والأصفر والبرتقالي ودرجات الأزرق، بالإضافة إلى الدرجات الطبيعية كدرجات البني والرملي. وتألقت أيضا بخامات لامعة ذات بريق خفيف أو قوي لتمنح الرجل إطلالة لافتة للأنظار تنطق بالفخامة والأبهة.

والجلد كان يمثل أحد الاتجاهات الرائجة بقوة هذا الموسم، وتألق بصفة خاصة بالمظهر الرث “Used” ذي الطابع الجريء والمتحرر. وتجملت الجواكت الجلدية بحليات من الفرو، والتي تزين الياقة مثلا.

كما أن المعطف المبطن بالزغب شهد رواجا كبيرا هذا الموسم، بالإضافة إلى المعطف الصوفي الأكثر أناقة وفخامة، والذي يزهو هذا الموسم باللون النبيذي والأزرق الملكي، كما أن الشال مثل نجم الموضة الرجالي هذا الموسم، خاصة الموديلات الطويلة للغاية، والتي يصل طولها إلى الأرض.

النظارات الشمسية

الجاذبية مثلت عنوان موضة النظارات الشمسية في صيف 2019؛ حيث تخطف النظارات الأنظار إليها بأحجامها الكبيرة وعدساتها الملونة.

وطلت خلال الموسم بحجم XXL، وعُرفت هذا الموديلات باسم “Shield”؛ حيث تشتمل النظارة على عدسات من لوح واحد لتضفي على المظهر طابعا عصريا للغاية، كما تألقت بأشكال هندسية كالدائرة والمثلث والمربع، فضلا عن أن الموديلات ذات الشكل المسدس شهد رواجا كبيرا خلال الموسم.

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وتألقت عدسات النظارات الشمسية هذا الصيف بألوان زاهية كالأصفر الشمسي والأزرق البحري والبنفسجي والأخضر الليموني والمرجاني، وشهد رواجا كبيرا للأطر البيضاء، والتي تتناغم مع عدسات ذات ألوان كلاسيكية.

البدلة الرجالي

طلّت البدلة الرجالي هذا الشتاء بمظهر ريترو يستلهم موضة الخمسينيات والستينيات الأنيقة. ويتجسد الطابع الكلاسيكي الأنيق للبدلة في نقوش الكاروه أو التقليمات والخامات الفخمة كالصوف الفاخر أو المخمل.

وكبديل يمكن ارتداء بلوفر ذي رقبة عالية مصنوع من خامات فاخرة كالكشمير أو الموهير. ولتأكيد الأناقة الكلاسيكية للبدلة يمكن ارتداء معطف فخم مصنوع من خامة التويد يصل طوله إلى الركبة.

الملابس الفضفاضة

واتسمت الموضة الرجالي في الشتاء بطابع مريح وعملي؛ حيث تأتي الملابس بقصّة واسعة وتحتوي على خامات مرنة، كما تشتمل على العديد من الجيوب.

وكانت الإطلالة الأكبر من المقاس “Oversized” تمثل أحد الاتجاهات الرائجة بقوة خلال الموسم، وهي تتجسد مثلا في الجاكت المنتفخ المبطن بالزغب، والذي يمنح الرجل إطلالة مهيبة.

واكتسى الجاكت بألوان دافئة كالبني والزيتوني والكاري، إلى جانب الألوان ذات الطابع الرياضي كالأحمر والأبيض، كما أن القطيفة شهدت رواجا كبيرا إذ تألقت بألوان زاهية كالأحمر والأخضر والأزرق والأصفر والبرتقالي، إلى جانب الأسود الكلاسيكي.

أناقة إنجليزية

وهيمت الأناقة الإنجليزية على الموضة الرجالي في الشتاء، وهي تتجسد في نقوش الكاروهات، التي تزين القمصان والسراويل والجواكت والمعاطف.

وتألقت نقوش الكاروهات هذا الموسم بتوليفات لونية زاهية تتألف من الأحمر والأخضر أو الأزرق، أو من درجات الرمادي مع درجات الباستيل كالسماوي والبنفسجي والوردي.

وشهدت كاروهات أوكسفورد متعددة الألوان رواجا كبيرا هذا الموسم، إلى جانب التوليفة اللونية الكلاسيكية الغنية بالتباين، والتي تتألف من اللونين المتضادين الأسود والأبيض. أما الإطلالة الرسمية في الشتاء فتتألف من المعطف الصوف والبلوفر ذي الياقة العالية، الذي يعد قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية للرجل العصري الأنيق.