حصاد 2019.. أبرز صيحات الموضة في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

على مدار عامل كامل، كانت دور الأزياء تطالعنا بكل ما هو جديد في عالم الموضة، بحسب المواسم والفصول المختلفة.

وامتازت صحيات الأزياء في عام 2019 بالأناقة والجاذبية وتنوعت ما بين الألوان الزاهية والنقوش الجذابة التي تمنح المرأة إطلالة ساحرة تأسر الألباب، والخفة والشفافية لتمنح المرأة إحساسا بالراحة، والمفعمة بالأنوثة التي تعكس جرأة المرأة وتفرد أسلوبها.

في الألبوم المرفق بالأعلى والسطور التالية، نستعرض لكم أبرز صيحات عام 2019 في عالم الأزياء.

البذلة في الخريف

طلّت البذلة في الخريف بقصّة أكبر من المقاس “Oversized”؛ حيث تألفت من بليزر كبير وذي أكتاف عريضة وسروال واسع وطويل للغاية، وتغازل هذه القصّة في المقام الأول المرأة طويلة القامة ذات القوام الممشوق، في حين تبدو معها المرأة قصيرة القامة كما لو كانت مختبئة.

وظهرت البذلة أيضا بقصّة تساير خطوط القوام؛ حيث يسلط البليزر الأضواء على الوسط، بينما يمتاز السروال بقصّة ضيقة. وتداعب هذه القصّة المرأة قصيرة القامة وطويلة القامة على حد سواء.

وتألقت البذلة النسائية بألوان زاهية لتكسر كآبة أجواء الخريف؛ حيث تزهو البذلة بألوان الباستيل الحالمة كالوردي والسماوي ودرجات الأحمر والأخضر. وبالإضافة إلى ذلك، تكتسي البذلة بالدرجات الخريفية كدرجات البني والأصفر الذهبي الدافئ، إلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والأزرق الداكن والرمادي.

معاطف الشتاء

طلّت المعاطف بخامات متنوعة مثل الصوف والمخمل والفرو والجلد، كي تجد كل امرأة ما يناسبها، إلا أن المعطف المبطن بالزغب يمثل نجم الموضة هذا الشتاء، إذ يمتاز بأنه سميك بدرجة تكفي للإحساس بالدفء، فضلا عن طابعه الرياضي والكاجوال.

ازدان المعطف هذا الموسم بنقوش متنوعة مثل نقوش الزهور والكاروه ونقوش الجرافيك والباتيك.

وإلى جانب الألوان المطفأة كالأزرق الداكن والبيج والرمادي بلون الأنثراسيت، يتألق المعطف بألوان زاهية كالوردي، بالإضافة إلى كتل الألوان “Colour Blocking”، وهي عبارة عن عدة نطاقات لونية مختلفة تغطي مساحات كبيرة من المعطف.

كما ازدانت بعض الموديلات بصفي أزرار، في حين تأتي موديلات أخرى بقصّة أكبر من المقاس “Oversized” ذات طابع جريء ومتحرر. وفيما يتعلق بالطول، يظهر المعطف بكل الأطوال هذا الموسم بدءا من الموديلات، التي يصل طولها إلى الركبة، وصولا إلى الموديلات الماكسي، التي يصل طولها إلى الأرض.

الحقيبة الفرو

مثلت الحقيبة الفرو “Teddy Bag” أحدث صيحات الموضة النسائية في شتاء 2019 لتمنح المرأة إطلالة وثيرة تنطق بالأناقة والفخامة، إذ يكسو الفرو هذا الموسم كل أشكال الحقائب مثل حقائب اليد وحقائب الكتف وحقائب الوسط بمختلف أحجامها بدءا من حقيبة الكلاتش الصغيرة وصولا إلى حقيبة التسوق الكبيرة.

واكتست الحقيبة الفرو بدرجات البني الدافئة كدرجة النوجا، في حين تزهو بعض الموديلات بألوان جذابة كالوردي، بينما تتلألأ موديلات أخرى ببريق اللون الذهبي.

البلوفر ذو الشال

يمثل البلوفر ذو الشال أحدث صيحات الموضة النسائية في الخريف والشتاء، واشتمل على شال مُحاك في الياقة أو على وشاح مدمج به، ما يجعل البلوفر بمثابة قطعة فنية تعكس الجرأة وتفرد الأسلوب، فضلا عن زيادة الإحساس بالدفء.

الجورب الطويل

الجورب الطويل ازدان في الخريف والشتاء بشعارات الماركات العالمية مثل Fendi وMoschino وCalzedonia وGucci وBalenciaga، وتألق أيضا بنقوش الحيوانات كنقوش النمر والحمار الوحشي.

الملابس التريكو

طلّت الملابس التريكو بتصاميم جريئة لتمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف الأنظار، وامتازت هذا الموسم بغرز كبيرة الحجم، وتألقت بقصّة واسعة وأكبر من المقاس “Oversized” وأكمام منتفخة لتمنح المرأة إطلالة متحررة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وقابل هذا الاتجاه اتجاه مضاد، ألا وهو القصّة القصيرة “Cropped”، والتي تغازل أنوثة المرأة. وتتناغم القطع الفوقية القصيرة مثل جاكت الكارديجان مع سروال جينز، وذلك لتسليط الضوء على الوسط.

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أما ألوان الملابس التريكو طلت هذا الموسم بألوان زاهية كالأصفر، خاصة الخردلي، ودرجات التوتي كالأحمر والبنفسجي، وكذلك الأخضر، واكتست بالألوان الكلاسيكية أيضا كالبيج والرمادي والأزرق الداكن والبترولي.

البليزر

وطلّ البليزر خلال العام، بقصة مستوحاة من موضة الثمانينيات؛ حيث إنه أتى بقصة واسعة جدا وطويلة للغاية مع أكتاف عريضة مبطنة، وكانت الخامة الرائجة بقوة هذا الموسم هي المخمل، في حين يهيمن الجملي على ألوان البليزر، وهو لون ينطق بالأناقة والفخامة. كما يزدان البليزر بنقوش الكاروهات أيضا.

البوت في شتاء 2019

شهدت الموضة في خريف وشتاء 2019 رواجا كبيرا للبوت الكلاسيكي ذي الساق متوسط الطول، والذي يتناغم مع الفساتين والتنانير متوسطة الطول "ميدي" الرائجة بقوة حاليا، كما أن البوت ذا الساق متوسط الطول يصل إلى أعلى باطن الساق، ولكنه لا يغطي الركبة، وطلّ بموديلات من الجلد الشمواه المرتخي، الذي ينزلق إلى الأسفل بعض الشيء، وتُعرف هذه الموديلات الرائجة باسم “slouch” أو “slouchy”.

كما كان هناك موديلات فوق الركبة “Overknee”، والتي تتمتع بمظهر مفعم بالإثارة، وهي تغازل في المقام الأول المرأة طويلة القامة ذات السيقان الممشوقة، وتتناغم مع الفساتين والتنانير القصيرة، التي تسلط الأضواء عليها.

ومثّل بوت الكاوبوي أحد الموديلات الرائجة بقوة هذا الشتاء، موضحة أنه يمتاز في الغالب بكعب مخروطي الشكل، كما أنه يطل هذا الموسم بكعب عال ونحيف أو بكعب متوسط الطول المعروف بكعب القطة “Kitten Heels”.

وشهدت الموسم يشهد أيضا رواجا كبيرا لبوت البطة “Duck Boot”، وهو بوت ذو مقدمة مربعة “Square Toe”، ويمتاز بالراحة الفائقة أثناء المشي. كما توجد موديلات من البوت ذات كعب ضخم وسميك، والتي تمنح المرأة ثباتا واستقرارا أثناء السير على الطرق الموحلة.

وبالنسبة للألوان والنقوش، فاكتسى البوت بألوان طبيعية كالبيج ودرجات البني أو يزهو بألوان جذابة كالأحمر الصارخ والفوشيا ودرجات الأخضر الجذابة كالزمردي. ويزدان البوت بنقوش الزهور الحالمة المفعم بالرقة أو بنقوش جلد الحيوانات ذات الطابع الجريء والشرس كنقوش جلد النمر ونقوش جلد الثعبان ونقوش جلد الحمار الوحشي.

المعاطف هذا الشتاء

جاء المعطف هذا الشتاء بقصة طويلة جدا XXL، ويزدان بنقوش الكاروه، خاصة درجات البني والأحمر، كما يشهد هذا الموسم رواجا كبيرا لقصّة معطف الاستحمام. وعن كيفية التنسيق، أوضح خبير الموضة الألماني أندرياس أن المعطف الطويل جدا يتناغم مع تنورة ماكسي أو فستان متوسط الطول (ميدي)، كما يمكن أيضا تنسيقه مع جينز ذي قصة مستقيمة للأرجل.

البدلة في ربيع 2019

الألمانية بأن البدلة النسائية طلت في ربيع وصيف 2019 بسروال ذي قصة واسعة للغاية، لتمنح المرأة إطلالة جريئة ومتحررة من ناحية وإحساسا بالراحة من ناحية أخرى، وكانت تزهو هذا العام بألوان زاهية تعكس الرقة والأنوثة مثل الوردي بلون البودرة والدرجات الرملية الناعمة أو درجات الباستيل المبهجة.

الجينز في صيف 2019

طلّ الجينز في صيف 2019 بأرجل واسعة مثل قصّة “Bootcut”، وقصّة قصيرة “Cropped” ذات الطابع الجريء، وكان الوسط العالي رائج بقوة، بالإضافة إلى الأهداب، التي تزين الطرف السفلي. كما تألق الجينز بالمظهر المشطوف أو يزدان بالنقوش.

أحذية الصيف

خطفت الأحذية النسائية الأنظار إليها خلال موسم الصيف بألوانها الزاهية كالأصفر ودرجات النيون والأخضر الزمردي والبترولي واللافندر، إلى جانب درجات الباستيل الحالمة والدرجات الطبيعية كالكريمي، كما ازدانت الأحذية هذا الموسم بنقوش جلد الثعبان ونقوش جلد النمر لتمنح المرأة إطلالة شرسة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وتألقت الأحذية النسائية أيضا بالمظهر الشفاف على غرار حذاء سندريلا أو مظهر الجدائل لتعكس الخفة وتشيع أجواء الانطلاق السائدة في هذا الوقت من العام.

موضة الصيف

اقتبست موضة الصيف عناصر كلاسيكية من حقبتي السبعينيات والثمانينيات لتثير الحنين إلى الماضي الأنيق، وتألقت بالألوان الزاهية كالأحمر التوتي والوردي الداكن والبرتقالي، بالإضافة إلى درجات الباستيل ذات الطابع الرومانسي الحالم.

وازدانت الموضة النسائية أيضا بمطبوعات الحيوانات كنقوش جلد النمر. وفي هذا الموسم يتم تنسيق نقوش جلد النمر مع الأسود أو الأبيض أو البني الذهبي أو درجات الباستيل.

وشهدت موضة هذا الموسم رواجا كبيرا لبعض القطع، مثل البليزر الأكبر من المقاس “Oversized Blazer”، الذي يستلهم موضة الثمانينيات، والأفرول، الذي يأتي بقصة واسعة وكاجوال، وسروال الباجي ذي القصة الواسعة والجيوب الكثيرة.

ومن القطع التي كانت رائجة أيضا الروال بقصة التنورة، وهو سروال ذو أرجل واسعة، وهو يأتي هذا الموسم مصنوعا من الجينز أو الجلد وبأطوال تتنوع بين الميدي والماكسي.