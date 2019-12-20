طريقة وضع مكياج جذاب لسهرات الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - لسهرات الشتاء المقبلة، أنت بحاجة إلى مكياج لافت وبألوان تناسب أجواء هذا الفصل الباردة. ومع مجموعات مستحضرات التجميل التي تقدّمها العلامات التجارية مع كل موسم جديد، ستجدين باقة من التركيبات والألوان التي ستمنحك أسلوب مكياج جذاب تتألقين به في سهراتك الشتوية المقبلة.



1. البرايمر

البرايمر



يعتبر البرايمر مستحضراً سحرياً بفضل قدرته على تحضير البشرة وتثبيت المكياج. اختاري التركيبة المناسبة لنوع بشرتك: البرايمر المرطّب إذا كانت بشرتك جافة، والبرايمر الخالي من الزيوت والمعدّل للإفرازات الدهنية إذا كانت بشرتك دهنية، أو بإمكانك بكل بساطة أن تختاري البرايمر الغنيّ بمكوّنات تغذي البشرة وتوحّد لونها وتزيد من إشراق مكياجك.



2. كريم الأساس

كريم الأساس



بعد البرايمر، يأتي كريم الأساس أو الفاونديشن، والذي بحسب اعتقاد خبراء التجميل، هو القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها نجاح المكياج. اختاري كريم الأساس بدرجة مقاربة للون بشرتك الطبيعي وطبّقي تقنية الكونتورينغ لرسم ملامح الوجه بشكل جذاب. وزّعي كريم الأساس باستخدام فرشاة خاصة للحصول على سحنة متجانسة.



3. الهايلايتر

الهايلايتر



لا يمكنك الحصول على مكياج جذاب في السهرات من دون استخدام مستحضر الهايلايتر. بإمكانك أن تختاري التركيبة السائلة لمزجها مع كريم الأساس، أو أن تعتمدي الهايلايتر المضغوط، البودرة، لتوزيعها على الأماكن التي ترغبين في إبرزاها على وجهك.

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4. الأيلاينر



يساعد الأيلاينر في تعزيز مكياج العيون خاصة إذا اعتمد رسم خط بارز كخط الأيلاينر العريض لمكياج ريترو كلاسيكي أو رفيع ومجنّح لمكياج جريء.



5. أحمر الشفاه

أحمر الشفاه



لسهراتك المقبلة، اختاري لون أحمر شفاه بدرجة قويّة ولافتة، كاللون الأحمر الناري أو البنفسجي اللامع. فالدرجات الترابية ودرجات الباستيل، لن تمنحك التأثير اللافت الذي تحتاجين إليه في السهرات.



6. مثبّت المكياج



ختام مكياج السهرات يجب أن يكون مع مستحضر التثبيت الذي يحافظ على تألق مكياجك ويحميه من السيلان. اختاري مثبّتاً بتركيبة السبراي أو أي تركيبة أخرى يمكن أن تجديها لدى العلامات التجارية.

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