كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - إذا كنت تتمتعين بشعر بني وتريدين الحفاظ على لونه الطبيعي، إنما ترغبين في اعتماد بعض خصل الهاي لايت الملائمة للون الشعر البني، سنعرفك في هذا المقال الى أبرز ألوان الهاي لايت التي تناسب الشعر البني وتتناغم معه، والتي تعد من أفضل الخيارات التي تمنحك إطلالة عصرية مميزة.



هاي لايت نحاسي

هاي لايت نحاسي

اللون النحاسي هو أحد ألوان الشعر الرائجة جداً لهذا الشتاء، بالتالي فإن اعتماد الهاي لايت النحاسي لشعرك البني يعدّ خياراً رائعاً لك، إذ سيضفي الدفء على إطلالتك ويمنحك إطلالة عصرية جذابة، مع الاحتفاظ بلون شعرك البني الطبيعي.

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هاي لايت كراميل

هاي لايت الكراميل

الهاي لايت الكراميل أو الأشقر الدافئ، هو لون كلاسيكي يتناغم كثيراً مع الشعر البني، وهو أيضاً مناسب لأجواء الشتاء، حيث يمنح إطلالتك لمسة دافئة ومميزة. احتفظي بلون الشعر البني، لكن أضيفي بعض خصلات الهاي لايت الكراميل التي ستعزز من جمالك وأنوثتك.



هاي لايت أشقر فراولة

هاي لايت أشقر الفراولة

إذا كنت من متابعات موضة الشعر، لا شك أنك تعلمين أن الأشقر الفراولة هو من أبرز صيحات ألوان الشعر الرائجة جداً في الوقت الحالي. بالتالي، فإن تطعيم شعرك البني بالهاي لايت الأشقر الفراولة سيضي على إطلالتك الحيوية ويمنحك مظهراً شبابياً مميزاً.

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هاي لايت بلاتين

هاي لايت بلاتين

البلاتين، سواء ذلك القريب الى الأشقر أو الرمادي، هو خيار رائع لهذا الشتاء ولأجوائه الباردة. فإن كنت ترغبين في تجربة لون البلاتين على شعرك مع الاحتفاظ بجذوره البنية الطبيعية، فلا تترددي في اعتماد الهاي لايت البلاتين، الذي سيضيء إطلالتك ويمنحك إشراقة طبيعية جذابة.

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هاي لايت روز غولد

هاي لايت روز غولد

إذا كنت ترغبين في تجربة صبغة الروز غولد هذا الموسم والحصول على إطلالة عصرية متجددة، مع الاحتفاظ بلون شعرك البني الطبيعي في الوقت نفسه، ننصحك باعتماد الهاي لايت الروز غولد، أو الأشقر الوردي. وعلى رغم أنه لون جريء، لكنه سيمنحك إطلالة عصرية جذابة جداً.

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هاي لايت رمادي

لا يزال اللون الرمادي موضة رائجة جداً في الوقت الراهن، وهو يلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء. فإذا كنت من محبات الجرأة والتميز وتمتلكين شعراً بنياً، جربي هذا الشتاء الهاي لايت الرمادي اللامع الذي يضفي على إطلالتك أنوثةً وجمالاً.

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