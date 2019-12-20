أسباب شيخوخة البشرة وكيف تتجنّبينها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - تظهر أعراض الشيخوخة على البشرة مع التقدّم في السن، إذ أنها تفقد مرونتها ويبدأ مستوى الكولاجين بالانخفاض بعد بلوغ السيدة سن الثلاثين، ومن ثم تبدأ التجاعيد التعبيرية بالظهور، خاصة عند محيط العينين والفم بالإضافة إلى انتشار البقع الداكنة على سطح البشرة.



ورغم أن هذه المراحل التي تمرّ بها البشرة هي مراحل بيولوجية طبيعية، تبقى الحاجة إلى روتين عناية بالبشرة مركّز ومنتظم أمراً ملحاً.



1. أشعة الشمس

كريم العيون Sisley Supremÿa Eyes at Night



قد تكون أشعة الشمس من أكثر العناصر المؤثرة بصحة البشرة حيث أن الجذور الحرّة تؤدي إلى أكسدة خلايا البشرة ومنعها من التجدّد، وبالتالي إلى شيخوخة البشرة في سنّ مبكرة. ومن هنا يشدّد اختصاصيو الجلد على ضرورة استخدام كريمات واقية من أشعة الشمس حتى في فصل الشتاء.

إقرئي أيضاً: أفضل سيروم فيتامين سي 2019



2. الحاجة إلى الترطيب

مستحضر Lancôme Advanced Génifique



لا يخلف اثنان على حاجة البشرة إلى الترطيب مهما كان نوعها. فالبشرة الدهنية كما البشرة الجافة بحاجة إلى الكريمات المرطّبة والمغذية وإن بتركيبات مختلفة. ولا يقتصر الأمر على استخدام هذه الكريمات إنما أيضاً يجب الإكثار من شرب الماء بمعدّل لا يقلّ عن الليترين ونصف الليتر في اليوم، لأن ترطيب الجسم يبدأ من الداخل وينعكس إيجاباً على نضارة البشرة وصحّتها.

إقرئي أيضاً: 8 نصائح للعناية ببشرتكِ في الشتاء



3. الحاجة إلى النوم جيداً

كريم العيون La Mer The Lifting Eye Serum



يحتاج جسم الإنسان إلى ست أو سبع ساعات كي يحافظ على صحّته ونشاطه. لذا فإن النقص في عدد ساعات النوم التي يحتاجها الجسم يؤدي إلى ظهور أعراض التعب والإرهاق ليس فقط على الصحة إنما أيضاً على البشرة.

إقرئي أيضاً: فوائد جمالية للفازلين.. للشعر والبشرة والأظافر

Advertisements



4. تجنّب التدخين

كريم العيون Dior Prestige Le Micro-Sérum De Rose Yeux



التدخين هو العامل الثاني بعد أشعة الشمس الذي يؤثر بشكل سلبي في صحة البشرة ونضارتها. فالمدخّن تظهر على وجهه علامات التعب والترهّل قبل غيره. والسبب في ذلك يعود إلى أن المواد الكيميائية التي يحتوي عليها التبغ تتلف ألياف الكولاجين وتقلّل من الكيراتين الذي يساعد في صلابة الجلد. فضلاً عن أن التبغ يؤدي إلى خسارة الفيتامين C الضروري لتكوين الكولاجين ومحاربة الجذور الحرة.

إقرئي أيضاً: الشوفان يدلّل بشرتكِ.. قولي وداعاً للشوائب



5. الحالة النفسية

كريم الوقاية La Prairie Cellular Swiss UV Protection Veil SPF 50



تتأثر البشرة بشكل كبيرة بالحالة النفسية التي نمرّ بها، فالتوتّر يؤدي إلى بطء عملية تجدّد الخلايا ويضعف من مناعتها حتى تصبح ضعيفة أمام الجذور الحرّة وأضرارها.

إقرئي أيضاً

أسباب الهالات السوداء وطرق الوقاية منها

أسئلة عن البوتكس يجيب عليها أشهر طبيب تجميل

زيت السمسم للشعر والبشرة.. فوائد وتجربة شخصية