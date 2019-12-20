5 وصفات سهلة لبشرة مشدودة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - البشرة جزء حساس من جسم الأنسان، ويحتاج إلى الكثير من العناية والاهتمام، وأغلب مشكلات البشرة تحدث بسبب الإهمال وعدم اتباع روتين معين لها.



والمرأة التي تريد أن تحتفظ بشبابها الدائم يجب أن تولي عناية خاصة لبشرتها، وخاصة المستحضرات والوصفات التي تؤخر ظهور التجاعيد، فكلما كانت البشرة خالية من التجاعيد أظهرتك أصغر عمراً.



واليوم سوف نساعدك من خلال وصفات سهلة تعمل على شد البشرة وتقليل التجاعيد، سوف تساعدك في هذه المهمة أهم شيء أن تكرريها باستمرار مرة أو مرتين في الأسبوع بشكل منتظم.



الوصفة الأولى: الزبادي والليمون

الزبادي والليمون



المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة كبيرة من عصير ثمرة الليمون



الطريقة:

ابدئي بخلط الزبادي مع عصير الليمون حتى يمتزجا معاً، وتحصلي على خليط يمكن تطبيقه على بشرتك. بعد ذلك قومي بغسل بشرتك جيداً بالماء الدافئ؛ حتى تتفتح المسام وتستفيد بالمزيج. قومي بتطبيق الخليط على وجهك واتركيه لمدة ٢٠ – ٣٠ دقيقة؛ حتى يجف وبعدها ابدئي في فركه ثم غسل وجهك بالماء البارد. فهذا الخليط يعمل على شد البشرة والتخلص من آثار الندبات والحبوب.

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الوصفة الثانية: البيض وفيتامين E

البيض وفيتامين E



المكونات:

بياض بيضة واحدة

نصف ملعقة من زيت فيتامين E

نصف ملعقة من عصير الليمون



الطريقة:

قومي بمزج المكونات السابقة جيداً؛ حتى تحصلي على خليط متجانس وبعد غسل بشرتك قومي بتطبيق هذا الخليط بحركات دائرية على الوجه. بعد ذلك اتركي الخليط؛ حتى يجف على البشرة، وبعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر. يعمل هذا الخليط على شد البشرة، وإعطائها النضارة كما يضيق المسام.

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الوصفة الثالثة: الخيار والبيض

جربي الخيار والبيض



المكونات:

نصف ثمرة خيار بدون قشر

بياض بيضة واحدة

نصف ملعقة من زيت فيتامين E

ملعقة صغيرة من عصير الليمون



الطريقة:

في البداية قومي بوضع نصف ثمرة الخيار في محضر الطعام، وأضيفي له زيت فيتامين E وبياض البيضة ثم عصير الليمون. وبعد أن تحصلي على خليط متجانس اغسلي بشرتك ووزعي عليها الخليط واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة، وبعدها يشطف جيداً بالماء الفاتر. حيث يعمل هذا الخليط على شد ترهلات البشرة ويضيق المسام.

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الوصفة الرابعة: الموز والجلسرين

الموز والجلسرين



المكونات:

نصف ثمرة موز

ملعقة من العسل

نصف ملعقة من الجلسرين



الطريقة:

اهرسي نصف ثمرة الموز جيداً؛ حتى تصبح ناعمة تماماً وخالية من الكتل، وبعدها قومي بإضافة العسل والجلسرين وامزجيها جيداً حتى يصبح الخليط متجانس. ابدئي بتطبيق الخليط على وجهك بعد غسله واتركيه لمدة ٢٠ – ٣٠ دقيقة، وبعدها اغسلي جيداً بالماء الفاتر. يعمل هذا الخليط على إكساب البشرة نضارة وإشراقة، ويحسن من مرونتها ويقلل من التجاعيد.

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الوصفة الخامسة: الزيوت والزبادي

الزيوت والزبادي



المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من عصير الجزر

ملعقة صغيرة من عصير البرتقال

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الزبادي



الطريقة:

ضعي هذا الخليط من العصائر على الزبادي وزيت الزيتون واخلطيها جيداً؛ حتى تحصلي على خليط يمكن تطبيقه على البشرة. وبعد غسلها ضعيه عليها واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة، وبعدها اغسليه جيداً بالماء الفاتر. حيث يعمل هذا الخليط على شد البشرة والتحسين من مظهرها بشكل كبير.

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