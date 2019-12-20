أماكن في الجسم تحافظ على رائحة العطر

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - نجاح العطر لا يقتصر فقط على حُسن اختياره إنما أيضاً على أفضل طريقة للحفاظ عليه ثابتاً وعابقاً طوال اليوم. وهناك أماكن "سريّة" في الجسم، تحافظ على ثبات العطر وتساعد بنشر نفحاته من حولك.
في ما يأتي أبرز هذه الأماكن وطريق وضع العطر عليها.
1. الأذنان
ضعي العطر خلف أذنيك فهذه المنطقة دافئة بطبيعتها ومحميّة من الهواء، وبالتالي فهي تحافظ على رائحة العطر الأساسية. لا تكثري من كميّة العطر، يكفي أن تضعي رشّة واحدة في كل جهة لتفوح رائحته مع كل حركة تقومين بها.
2. الشعر
خاصة إذا كان شعرك طويلاً.. بعد الانتهاء من تسريحة شعرك، يمكنك أن ترشّي العطر مباشرة عليك أو أن تضعيه على الفرشاة وتمشّطي خصلات شعرك بها. فبهذه الطريقة ستشعرين بأن خصلات شعرك بالكامل معطّرة برائحته الذكية التي ستفوح منك طوال اليوم.
3. البطن
نعم.. يمكن أن تضعي القليل من العطر على بطنك وتحديداً حول السرّة حيث تكون الدور الدموية ناشطة ما يساعد على انتشار رائحة العطر. احرصي على تجنّب السرّة واكتفي بوضع العطر على المنطقة المحيطة بها.
4. الذراع
وتحديداً باطن الكوع الذي يعتبر منطقة دافئة بفضل الأوردة الدموية الناشطة في هذه المنطقة. ضعي بخّة واحدة من العطر في كل جهة وستشعرين بنفحات العطر وعبقه مع كل حركة يد تقومين بها.
5. الساق
ولا نعني بذلك كامل الساق إنما المنطقة الموجودة خلف الركبتين مباشرة أو ما يُسمى باطن الركبة. يمكنك أن تضعي القليل من العطر على هذه المنطقة خاصة إذا كنت ترتدين تنورة قصيرة، وستفوح منك رائحته الزكيّة مع كل خطوة تخطينها.
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