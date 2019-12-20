6 أمور ينبغي مراعاتها أثناء العناية بالشعر الدهني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - على الرغم من تمتع صاحبات الشعر لدهني بكثرة الزيوت الطبيعية التي تعمل تلقائيًا على ترطيب فروة الرأس، وحمايتها من الجفاف، بل وتجنب تقصف نهايات الشعر، فإن التجربة الواقعية تشير إلى أن زيادة إفراز هذه الزيوت على الشعر، مثلما لها إيجابيات، لها أيضًا سلبيات؛ تعطي الشعر مظهرًا سيئًا للغاية.



لذلك، سنقدم لكِ عبر موضوعنا اليوم مجموعة من الأمور المهمة التي يجب عليكِ الالتزام، بها ضمن برنامج العناية بالشعر الدهني، قبل فترة الأعياد :

غسل الشعر

غسل الشعر

من أكثر الأمور أهمية، التي ينصح صاحبات هذا النوع من الشعر الالتزام بها ببساطة شديدة؛ لأن غسيل الشعر يوميًا يضمن لهن نظافته باستمرار، بجانب دوره المهم في تخليص الشعر من الدهون الزائدة، التي تتسبب في تراكم الأتربة والشوائب.

الشامبو المناسب

ويفضل خلال تحديد هذه النقطة، اعتماد المستحضرات ذات القوام الحمضي، وتلك التي تعتمد على خلاصة الليمون والمندرين؛ نظرًا لأنها توازن مستوى الدهنيات في الشعر، ناهيكِ أيضًا عن أنها تحول دون إفراز الزيوت بطريقة مفرطة على السطح الخارجي للشعر.

شطف الشعر جيدًا

وذلك لأن الرواسب المتراكمة عليه قد تتسبب في جذب الزيوت الزائدة، بالإضافة إلى تراكم الأتربة والأوساخ، لهذا التزمي جيدًا بشطفه عقب استعمال الشامبو.

البلسم لأطراف الشعر

نظرًا لأنه من غير المستحب استخدام البلسم للشعر الدهني، إياكِ واللجوء لاستخدامه سوى على أطراف الشعر فقط، وذلك في حالة تعرضه للجفاف.

عدم الإفراط في تمشيط الشعر

تمشيط الشعر

ضعي في اعتباركِ أن الإفراط في تمشيط الشعر يعمل على زيادة نشر الزيوت التي يتم إفرازها من فروة الرأس على جميع نواحي الشعر؛ لذا تجبني الإفراط في هذه الخطوة.

بودرة الأطفال

رش بودرة الأطفال على الشعر

ويتم القيام بهذه الخطوة عبر رش القليل من بودرة الأطفال على الشعر، وتركها لمدة 5 دقائق، قبل تمشيط الشعر جيدًا؛ حتى تعمل تلك البودرة على تخليص الشعر من الزيوت الزائدة.

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