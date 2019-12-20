أبرز الإطلالات المتماثلة للنجمات في عام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - منذ بداية العام وحتى الآن، ونحن نشاهد الكثير من الاطلالات المتماثلة للنجمات، إما مع نظيراتهنّ العربيات أو مع النجمات العالميات، وبعض هذه الاطلالات المتماثلة كانت كلاها في هذا ، وبعضها الآخر كانت من هذا العام مع اطلالة متماثلة من أعوام منصرمة، وقد جمعنا اليوم بالصور أبرز اطلالات النجمات المتماثلة في عام 2019، شاهديها واختاري الأجمل منها برأيِك.





نسرين طافش والعنود بدر في الفستان الأسود نفسه من مرمر حليم:

نسرين طافش وفوزازا في فستان من مرمر حليم





منذ مدة قصيرة تألقت نسرين طافش في مهرجان القاهرة السينمائي، في فستان سهرة أسود بقصة الكتف الواحدة من مرمر حليم Marmar Halim ومن ثم وبعد ذلك في فترة قصيرة شاهدنا الفاشينيستا ومقدمة البرامج العنود بدر، وقد اعتمدت اطلالة متماثلة في الفستان نفسه لحفل زفاف الفاشينيستا العراقية رانيا فواز، في دبي، والجدير بالذكر أنّ اطلالة كل منهما اتسمت بالأناقة وقد نسقن الفستان بأسلوب ناعم وراقٍ.





هيفاء وهبي وياسمين صبري في الفستان نفسه من يوسف الجسمي:

ياسمين صبري وهيفاء وهبي في فستان من يوسف الجسمي



لعلّ هذا الفستان البراق من يوسف الجسمي Yousef Aljasmi كان الأكثر رواجًا بين صفوف النجمات حول العالم وفي الوطن العربي، شاهدنا كلًّا من ياسمين صبري وهيفاء وهبي وقد تألقتا به في مناسبات مختلفة، وكانت قد اختارته ياسمين باللون الذهبي، بينما هيفاء اعتمدته باللون الأبيض، وكلتاهما بدتا غاية في الجاذبية.



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إليسا وكايتي بيري في الفستان نفسه من دولتشي أند غابانا:

اليسا وكاتي بيري في فستان من دولتشي أند غابانا





كثيرات من النساء يعشقن تصميمات دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana حيث إنها توحي بالأنوثة والفخامة، وهذا العام شاهدنا كلًّا من إليسا وكايتي بيري Katy Perry وقد اختارتا الفستان الأحمر نفسه المصنوع من التول بقصة الكورسيه من الأعلى، مع التنورة الكلوش من الدار، إليسا اعتمدته لجلسة تصوير مع حذاء أسود، وكايتي اختارته للسجادة الحمراء ونسقته مع قبعة وحذاء باللون الأحمر أيضًا.





بلقيس فتحي وميراندا كير في الفستان نفسه من أليكس بيري:

بلقيس فتحي وميراندا كير في فستان من اليكس بيري





شاهدنا العديد من التصميمات اللافتة من أليكس بيري Alex Perry على النجمات العربيات والعالميات هذا العام، مثل هذا الفستان الذي اعتمدته كلّ من بلقيس فتحي وميراندا Miranada Kerr بقصته التي جمعت بين الأناقة والعصرية، ولونه الزهري الغني، والجدير بالذكر أنّ ميراندا كانت ًا عندما اختارت هذا التصميم.



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نانسي عجرم وكارلا حداد في الفستان نفسه من ألكسندر فوتييه:

نانسي عجرم وكارلا حداد في فستان من الكسندر فوتييه



الفساتين البراقة عشق النجمات العربيات لا سيما وإن حملت توقيع مصمم الأزياء الفرنسي Alexandre Vauthier، وهنا قد شادهنا كلًّا من نانسي عجرم وكارلا حداد في الفستان البراق نفسه باللون الأزرق البنفسجي بقصة الكتف الواحدة مع فتحة على الساق، وقد اعتمدته كلّ منهما على طريقتها الخاصة، حيث اطلالة نانسي كانت أكثر نعومة واطلالة كارلا كانت أكثر جرأة.

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اطلالات كثيرة متماثلة للنجمات العربيات والعالميات في تصميمات الأزياء والفساتين نفسها، رصدناها في عام 2019 شاهدي الصور واختاري الاطلالة والنجمة التي تعتقدين أنها كانت الأجمل في التصميم نفسه.

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