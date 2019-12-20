كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - تتألق الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات بخيارات أنيقة ومميزة في معظم الأحيان، ومؤخرًا ظهرت باطلالات شتوية أنيقة، جمعنا لكِ أبرزها لتلهمكِ خيارات مذهلة في الفصل القادم.

إطلالات شتوية من علا فرحات



ظهرت علا ببنطال فوشيا وبلوزة صوفية بيضاء مزينة برسومات لستايل شبابي، وأطلت ببلوزة زرقاء وبنطال كاروهات للوك عملي، في حين تزينت بفستان أسود طويل بأكمام طويلة مع حذاء ببوت أسود لاطلالة تناسب الحفلات البسيطة، وتأنقت ببنطال جينز وقميص أسود بوشاح لمظهر عصري، وتجملت ببنطال جينز وبلوزة بيضاء وبليزر بكاروهات حمراء لخيار عملي.

إطلالات شتوية من علا فرحات



وارتدت بنطالًا أزرق من الجينز مع جاكيت جلدي أسود بأزرار، وكسرت لونهما بحذاء سماوي، واختارت بنطالًا أسود وبلوزة سوداء مزينة بالأزرق والأحمر لستايل رياضي، ونسقت بلوزة بيضاء ومعطفًا مع بنطال جينز وقبعة حمراء، وتميزت ببنطال جينز وبلوزة بنيّة صوفية مزينة بقماش أبيض مميز من الأعلى، وفي اطلالة أكثر بساطة ظهرت ببنطال جينز وبلوزة بيضاء ضيقة مع حذاء ببوت أسود.

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