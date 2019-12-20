إطلالات بيونسيه باللون الزيتي موضة شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - بيونسيه Beyonce هي إحدى أبرز أيقونات الموضة في عصرنا، وكل ما ترتديه أو تقتنيه، يتحول مباشرة الى أكثر صيحات الموضة عصرية، والكثر من مصممي الأزياء يستعينون بها وبأسلوبها اللافت لتكون كمصدر وحي أساسي لأفكار مجموعاتهم، وفي الفترة الماضية لاحظنا أنها كانت ميالة لاعتماد اللون الزيتي بدرجاته المتنوعة الغنية والداكنة، في مختلف المناسبات الرسمية والكاجوال.. شاهدي اطلالات بيونسيه باللون الزيتي موضة شتاء 2020 واستوحي بعض الأفكار العصرية منها.



لوك عصري من بالمان باللون الزيتي نسقته بيونسيه:

لوك عصري باللون الزيتي من بالمان اعتمدته بيونسيه





شاهدنا بيونسيه Beyonce مؤخرًا في إحدى المناسبات، وقد نسقت لوك عصريًّا من بالمان Balmain باللون الأخضر الزيتي العسكري، وكان عبارة عن فستان بتصميم مبتكر بدا من الأعلى مثل الجاكيت القصير مع جيبين عند منطقة الصدر، وياقة كبيرة، وعلى الخصر قماش مطاطي بليسيه، أبرزَ نحافة تلك المنطقة بطريقة ذكية، ومن ثم جاءت التنورة القصيرة مع الجيوب ، وقد نسقت معه شنطة يد من الساتان من بالمان أيضًا، وصندلًا بكعب عالٍ ذهبيًّا، وأقراطًا بارزة.





فستان قصير من الترتر البراق باللون الزيتي:

فستان قصير براق باللون الأخضر الزيتي اعتمدته بيونسيه



الأقمشة البراقة تناسب بيونسيه Beyonce كثيرًا، لا سيما عندما تكوت بلون غني مثل الأخضر الزيتي، وهنا اختارت فستانًا قصيرًا من الترتر بقصة مستوحاة من الثمانينيات، مع أكمام متوسطة الطول وياقة مفتوحة، مزينًا بشريطة على الخصر، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللونين الأسود والفضي ومجوهرات ماسية بارزة.



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فستان سهرة مميز باللون الأخضر الزيتي:

فستان باللون الزيتي بقصة الكتف الواحد اعتمدته بيونسيه





اطلالة أنثوية فاخرة تألقت بها بيونسيه Beyonce على السجادة الحمراء، وكانت عبارة عن فستان سهرة بقصة الكتف الواحدة باللون الزيتي، قصته ضيقة ولها فتحة على الساق، وقد نسقت معه وشاحًا من الفرو باللون البنفسجي، وبدا اللونان رائعين مع بعضهما البعض، وأكملت الاطلالة بحذاء براق باللون البرونزي، وأقراط ذهبية كبيرة.





اطلالات بيونسيه باللون الزيتي موضة شتاء 2020، شاهدي صور الأزياء التي نسقتها لمختلف المناسبات الرسمية والكاجوال، واستوحي منها بعض الأفكار في حال كنتِ من عاشقات هذا اللون.

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