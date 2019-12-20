- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - تعتبر فساتين السهرة المزينة بالجليتر أو الترتر من أبرز صيحات الموضة هذا العام. يرتبط موسم الأعياد بالفساتين البرّاقة والمرصعة بالتطريزات، لتبدو لافتة للأنظار ومبهرة.
وضمت مجموعات أزياء كروز 2020 تشكيلة مميزة من فساتين السهرة المطرزة بالترتر اللامع.
رصدنا لمجموعة من فساتين سهرة جليتر ، اختاري ما يناسب شكل جسمك لإطلالة خاطفة للأنظار في مناسبات نهاية العام.
فساتين ترتر للقصيرات
جحت فساتين السهرة مستقيمة القصة في تسجيل حضور كبير ضمن مجموعات ريزورت 2020، وقدمتها ماركات أليس آند أوليفيا Alice + Olivia وإميليو بوتشي Emilio Pucci مغطاة بالترتر، اعتمدي هذه الصيحة التي ستساعدك في إبراز طولك، أيضًا الفساتين المشقوقة على الجانب من دينيس باسو Dennis Basso وتاداشي شوجي Tadashi Shoji ستحقق لكِ الطلة المنشودة.
فساتين منفوشة للنحيفات
اذا كنتِ تعانين من نحافة الجسم فليس هناك أنسب من فساتين السهرة التي زينت مجموعات بيبو موهاباترا Bibhu Mohapatra وإيلي صعب Elie Saab يمكن أن تمنحك لوك مثالي يخفي عيوب جسمك بفضل التنورة المنفوشة الغير ملتصقة بالقوام.
فساتين ترتر للقوام الكمثري
برزت هذا الموسم صيحة فساتين السهرة المصممة بأكتاف بارزة أو منفوخة كما في الموديلات التي رصدناها لكِ من مجموعات تمبرلي لندن Temperley London ومايكل كورس Michael Kors وساشين آند بابي Sachin & Babi، ويضمن لكِ هذا الستايل إطلالة مستوحاة من أناقة الثمانينات تخفي أكتافك الكنزه والنحيفة.
?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
تابعي أيضاً:
أزياء براقة من موسم كروز 2020 لاطلالات رأس السنة
موديلات بدلات سواريه من إيلي صعب لسهرة رأس السنة
فساتين سهرة براقة لسهرات رأس السنة
كانت هذه تفاصيل خبر موديلات فساتين سهرة جليتر بحسب شكل الجسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.