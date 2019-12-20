موديلات فساتين سهرة جليتر بحسب شكل الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - تعتبر فساتين السهرة المزينة بالجليتر أو الترتر من أبرز صيحات الموضة هذا العام. يرتبط موسم الأعياد بالفساتين البرّاقة والمرصعة بالتطريزات، لتبدو لافتة للأنظار ومبهرة.



وضمت مجموعات أزياء كروز 2020 تشكيلة مميزة من فساتين السهرة المطرزة بالترتر اللامع.

رصدنا لمجموعة من فساتين سهرة جليتر ، اختاري ما يناسب شكل جسمك لإطلالة خاطفة للأنظار في مناسبات نهاية العام.





فساتين ترتر للقصيرات

Tadashi Shoji



جحت فساتين السهرة مستقيمة القصة في تسجيل حضور كبير ضمن مجموعات ريزورت 2020، وقدمتها ماركات أليس آند أوليفيا Alice + Olivia وإميليو بوتشي Emilio Pucci مغطاة بالترتر، اعتمدي هذه الصيحة التي ستساعدك في إبراز طولك، أيضًا الفساتين المشقوقة على الجانب من دينيس باسو Dennis Basso وتاداشي شوجي Tadashi Shoji ستحقق لكِ الطلة المنشودة.





فساتين منفوشة للنحيفات



Elie Saab



اذا كنتِ تعانين من نحافة الجسم فليس هناك أنسب من فساتين السهرة التي زينت مجموعات بيبو موهاباترا Bibhu Mohapatra وإيلي صعب Elie Saab يمكن أن تمنحك لوك مثالي يخفي عيوب جسمك بفضل التنورة المنفوشة الغير ملتصقة بالقوام.



فساتين ترتر للقوام الكمثري

Michael Kors



برزت هذا الموسم صيحة فساتين السهرة المصممة بأكتاف بارزة أو منفوخة كما في الموديلات التي رصدناها لكِ من مجموعات تمبرلي لندن Temperley London ومايكل كورس Michael Kors وساشين آند بابي Sachin & Babi، ويضمن لكِ هذا الستايل إطلالة مستوحاة من أناقة الثمانينات تخفي أكتافك الكنزه والنحيفة.

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