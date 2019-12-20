أحدث صيحات العبايات الملونة لاطلالتكِ اليومية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - الاطلالة اليومية تحتاج عبايه أكثر عملية، ولهذا تبحث الصبايا عن التصميم الواسع والمنسدل، الذي يناسب حركتها المختلفة، مع الموديل الأنيق.

وكنوع من التجديد تُصبح العبايات المودرن أساسية باطلالتكِ اليومية، بين الألوان والموديلات المختلفة، التي يمكن أن تظهري بها كل يوم.

وهو ما اخترناه لكِ الخليج 365.نت اليوم مجموعة عبايات مودرن ملونة لاطلالتك، اختاري الأنسب لكِ حسب ذوقكِ.

العبايه المودرن مع الياقة العريضة

العبايه المودرن مع الياقة العريضة





التفاصيل الصغيرة تُضيف لمسة خاصة لعبايتكِ كهذا التصميم من Nada Ghazal Abaya، مع الياقة العريضة المزينة بالورود، للعباية باللون الكحلي، مناسبة لهذا الشتاء، من الممكن أن تنسقي معها حجابكِ باللون الأبيض سيبدو مميزًا مع اللون الكحلي، وكذلك مع الورود البيضاء بالياقة.

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عبايات مودرن ملونة مُطبعة برسومات حيوانات

عبايات مودرن ملونة مطبوع عليها رسومات حيوانات





أما إن كنت تبحثين عن شئ مختلف أكثر باطلالتكِ اليومية، فإليكِ العباية من Dhawy Abaya مطبوع عليها رسومات الحمار الوحشي بلمسة المونوكروم بدرجتي الأبيض والأسود.



هذا الموديل مناسب أكثر للفتيات بعمر الثلاثين، لاطلالة جريئة ومختلفة، لمناسباتكِ طوال اليوم، من الممكن أن تنسقي معها حجاب أسود، أو للمسة شبابية اختاري الأحمر والأصفر، مع شنطة سوداء.

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العبايه المفتوحة باللون الأخضر الداكن

العبايه المفتوحة باللون الأخضر الداكن



اللمسة العملية المريحة للعبايات المفتوحة لا غنى عنها، كهذا التصميم من I love Abaty، اختاريها مع البناطيل أو الاطلالات الكاجوال تحت العباية، ونسقيه مع السنيكرز الملون، أو حذاء كلاسيكي، لنمط يجمع بين اللمسة العصرية والكلاسيكية.

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عبايات مودرن بألوان الشتاء

عبايات مودرن بألوان الشتاء





الرمادي الثلجي من الدرجات، التي أحببناها هذا الشتاء كثيرًا، فلم لا تعتمدينه بعبايتكِ المودرن، كهذا التصميم من Nines Abaya موديل واسع، لا يبرز عيوب الجسم يناسب أجسام الصبايا، مع خامة ثقيلة شتوية.

من الممكن أن تجربيه مع حجاب باللون البيبي بلو الثلجي، أو الأبيض الثلجي، لاطلالة مخملية.

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عبايات ملونة مع الأسود الفخم

عبايات ملونة مع الأسود الفخم





من الممكن أن تعتمدي الأسود الفخم كأساس لعبايتكِ مع ألوان أخرى كالموجودة بهذا التصميم من Dar Aldalal مثل الأخضر والبيج، وهي تناسب أيضًا أجواء الشتاء المختلفة، نسقيها مع الفساتين الشتوية الضيقة، أو البناطيل الجينز لاطلالة مودرن.



بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من موديلات عبايات مودرن ملونة لاطلالتكِ اليومية.

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