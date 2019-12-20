حقائب يد كلاتش مرصعة لسهراتك المسائية

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - لطالما حازت الإطلالة الكلاسيكية والرسميّة على اهتمام السيدات بكثرة، خاصة وأن مثل هذه الإطلالة تحتاج إلى الوقت والجهد لإنتقاء ما يناسبها وما يجعل منها محط أنظار الجميع.
وعلى اعتبار أن الاكسسوارات قطعة أساسية لا يمكن أن تفارق الإطلالة الأنيقة، كان لا بدّ أن تختار السيدات قطع الاكسسوارات الأجمل مع إطلالاتهن الرسمية، وبالطبع ما من شيء يمكن أن يمنح الإطلالة فخامتها أكثر من حقائب اليد الكلاتش، التي أصبحنا نراها مرصعة بأفخم وأرقى الأحجار الكريمة، مثل الياقوت، الألماس، اللؤلؤ وغيرها.
حقائب يد مرصعة بأحجار الماس
يعتبر حجر الألماس من الأحجار المفضلة لدى جميع السيدات بمختلف أذواقهن أو أسلوبهن، خاصة وأن لهذا الحجر بريقه الخاص الذي يجعل من أي قطع رُصعت به محط أنظار الجميع، فكيف اذا كانت حقيبة يدك الكلاتش الناعمة؟
هذا ما رصدناه لدى دار Prada في حقيبة اليد ذات اللون الأسود الأنيق، التي جاء سطحها مرصع بأحجار متعددة الأشكال والأحجام، وقد لفت نظرنا شكل الفراشة.
أما Jimmy Choo فقد اكتفى بترصيع حقيبته ذات اللون الوردي الفاتح بأحجار صغيرة من الماس
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حقائب يد بمقابض مرصعة
ليس من الضروري هذا الشتاء أن تختاري حقيبة اليد التي جاء الترصيع فيها على سطحها الأمامي أو الخلفي، بل بإمكانك الاتجاه نحو صيحة جديدة لتتفردي بها وهي الحقائب ذات المقابض المرصعة، كتلك التي رأينها لدى Balenciaga والتي جاءت من اللون الأسود القاتم، في حين جاء مقبضها من حبّات اللؤلؤ الأنيق بشكل كامل.
حقائب يد مرصعة بأحجار كريمة متعددة
يمكنك اختيار حقيبة يد مرصعة بالعديد من الأحجار الكريمة إذا كنت من اللواتي لا يفضلن حجر على آخر بل ترغبين في كثرتها.
وهنا ننصحك بتجربة اختيار الحقيبة اللافتة من Miu Miu والتي جاءت باللون الأسود، مع ترصيع بأحجار الياقوت الأحمر، الزمرد الأخضر الأنيق، الماس وغيرها الكثير من أرقى الأحجار.
أو اختاري حقيبة Dolce & Gabbana التي تميزت بالترصيع على شكل قلب من الذهب الأصفر، مع أحجار الألماس الناعمة والبسيطة.
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