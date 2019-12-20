تنسيقات شتوية للمحجبات من سارة الودعاني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - تعتمد الفاشونيستا والمؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي سارة الودعاني تنسيقاتٍ مميزة وأنيقة تناسب الكثير من المحجبات والفتيات العربيات، ومع اقتراب فصل الشتاء استوحينا لكِ منها عشرة تنسيقات؛ لتظهري بإطلالة مذهلة.

أطلَّت سارة الودعاني ببنطال أبيض واسع وقميص كاروهات مع معطف كحلي طويل وحجاب بنفسجي لإطلالة عصرية ومميزة، وتميزت أيضًا ببنطال وبلوزة رماديين مزينين بنقوش صغيرة لزهور، وأكملته بمعطف برتقالي طويل، في حين تأنقت بتنورة بيليسيه وقميص باللون الأخضر المنقوش أكملتهما بحجاب أبيض وحزام بني للخصر لمظهر أكثر أنوثة، وارتدتْ في إطلالة مناسبة أكثر لألوان الشتاء تنورة كاروهات وقميصًا بنيًّا من الصوف، ولإطلالة شبابية ظهرت بقميص صوفي زهري وبنطال أسود وحجاب بني، ونَسَّقَتْ تنورة فضية مع بلوزة سوداء وحذاء ببوت أسود لإطلالة أنيقة.

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وتجملت ببنطال أبيض وبلوزة صوفية بدرجة مميزة من الرمادي لمظهر عملي، وتألقت أيضًا بفستان أبيض بأزرار، وأكملته ببنطال وبلوزة باللون الأبيض لإطلالة أنثوية أنيقة، واختارت لمظهر كاجوال بلوفر أخضر وبنطالًا أسود قطنيًّا، وتزينت بتنورة جلد وبلوفر أسود مزين بالأبيض، وكسرت لونهما بحجاب زهري.

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