أجمل موديلات عبايات بيضاء موضة 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - باتت العبايه البيضاء من أساسيات خزانة كل امرأة أنيقة، بعد أن تربع اللون الأبيض على عرش الموضة، وسجل حضورًا لافتًا على منصات العروض في مختلف المواسم.

كوني السباقة في تطبيق هذه الصيحة التي تؤمن لكِ اطلالة راقية مريحة للعين، وتنسجم مع بشرتكِ أيًّا كان لونها.



عبايات بيضاء بأكمام مكشكشه

عبايات بيضاء بأكمام مكشكشه



ابتكرت ماركة أناتومي Anatomi تشكيلة من العبايات البيضاء المميزة بالأكمام المنفوخة المزينة بالكشاكش، ما يجعلها قطعة مسائية بامتياز، جربي تنسيقًا مع فستان أبيض طويل لاطلالة كالعروس، وتممي أناقتكِ بحقيبة وحذاء باللون الفضي.

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عبايات بيضاء بموديل المعطف

عبايات بيضاء بموديل المعطف



لا خلاف على أنّ العبايات المصممة بطراز المعطف تُعتبر نجمة الموسم، وهى قطعة مثالية للشتاء، إذا كنتِ ترغبين في اطلالة عصرية لا تتعارض مع ستايلكِ الشرقي، عليكِ مشاهدة العبايه البيضاء الموقعة من أناتومي Anatomi، نسقيها خلال النهار مع توب أبيض وبنطال جينز وحذاء مدبب بلون الجلد.

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عبايات بيضاء مزودة بحزام

عبايات بيضاء مزودة بحزام



خصصت ماركات شهيرة مثل Clue قسمًا من مجموعاتها للعبايات البيضاء المزودة بحزام من اللون نفسه، اطلالة تحدد الخصر وتجمّله، يمكنكِ الاستعاضة عن الحزام الأبيض بحزام ذهبي أو فضي، لتحوّلي عبايتكِ إلى قطعة مسائية.

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عبايات بيضاء بتطريز ناعم

عبايات بيضاء بتطريز ناعم



تنوعت موديلات العبايات البيضاء المحبوكه بالتطريز لا سيما حول منطقة الأكتاف وحواف العبايه من الأمام، كما في التصميمات الفاخرة التي رصدناها لدى دار موزان Mauzan، هذه القصات تكسب من ترتديها شكلًا أعرض، لذا نرشحها فقط للنحيلات.

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