صيحة الملابس المخططة تغزو إطلالات الشتاء!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - مع دخول المواسم نسارع جميعنا إلى متابعة آخر الصيحات للموسم المقبل، لكي نتوجه مباشرة إلى المتاجر لانتقاء ما يناسبنا منها. وبالطبع لطالما تبدلت الصيحات من موسم إلى آخر خاصة بين موسمي الصيف والشتاء.

وعلى اعتبار أننا دخلنا في فصل الشتاء وأجوائه الباردة، كان لا بدّ أن نقوم بجولة سريعة على آخر صيحات الموضة التي لاحظنا حضور صيحة الملابس المخططة فيها بشكل كبير، سواء كان الأمر في السراويل أو القمصان الشتوية أو حتى كنزات الصوف الشتويّة.



سراويل مخططة مختلفة التصاميم

سروال باللون الأبيض المائل إلى الأوف وايت من Etro



إذا كنت تعتقد أن هذه الصيحة لا تنجح مع السراويل فأنت على خطأ. فقد برزت الكثير من السراويل المخططة لموسم شتاء 2020 في مجموعات دور الأزياء العالمية، فقد قدمت دار Etro سروال باللون البيج المائل إلى الأوف وايت، جاءت الخطوط التي فيه باللون البيج الغامق.

نرشح هذا السروال للإطلالات الرسمية، فهو لا يليق بالإطلالات اليومية الكاجوال، على عكس السروال الذي رأيناه لدى Paul Smith والذي يناسب الإطلالات العصرية خاصة بلونه الرمادي والخطوط التي جاءت عرضية باللون الأسود.



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قمصان مخططة بألوان مميزة

قميص مخطط باللونين الأبيض والأسود من Versace



بالطبع صيحة القمصان المخططة لا تزول مع المواسم، فالكثير من الرجال يفضلون ارتداءها في مختلف الأوقات وفي معظم المناسبات، سواء كانت رسمية أو لا.

وستستمر هذه الصيحة لشتاء 2020 أيضاً، فقد قدمت دار Versace قميص مخطط بشكل طولي باللونين الأبيض والأسود مع نقشات مميزة ولافتة.

أما دار Isabel Marant فقد لفتت الأنظار بقميصها الأبيض المخطط باللون الأزرق بأسلوب أنيق وجذاب.



كنزات صوف مخططة لإطلالة شتوية أنيقة

كنزة من الصوف باللون البني مع خطوط بأشكال طولية من Burberry



كنزات الصوف هي القطعة الأساسية التي لا يمكن التخلي عنها في فصل الشتاء فهي تمنحك الدفء والأناقة في آن واحد، خاصة اذا جاءت بصيحة الكنزات المخططة التي لاحظنا رواجها كثيراً هذا الموسم.

فقد قدمت دار Burberry كنزة مخططة بشكل عرضي، باللون البني مع خطوط سوداء وحمراء وبيضاء عكست الألوان المفضلة لدى الدار.

وجذبتا الكنزة الرمادية الغامقة من Fendi والتي جاءت الخطوط فيها بشكل طولي باللون الأبيض.



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