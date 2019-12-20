"مي": زوجي الطبيب تزوج الممرضة "عرفي" وبيقولي أنتي لـ"الديكور والبرستيج"

"تزوجت من طبيب مرموق ولكنه كان يهملني لاكتشف زواجه عرفيا من ممرضته التي يحبها، وبمواجهته قال تزوجتك من أجل "البرستيج"، هكذا روت "مي خ." 25عاما، مهندسة، أسباب طلبها الطلاق من زوجها "ع. خ." الطبيب المرموق، أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة ببنها في الدعوي رقم (1874 لسنة 2019).

قالت "مي": "تزوجت من دكتور معروف ومرموق في فرح أسطوري حسدني عليه الكثيرون، وبعد الزواج كان يتأخر كثيرا خارج المنزل وفي أوقات كثيرة يبيت بعيدا عني بحجة الشغل والارتباطات والجراحات حتي بدأت أشعر بالملل من حياتي وطلبت منه أن يهتم بي ويحدد يوم إجازة لي، ولكنه لم يهتم وظننت أنه يحب جمع الأموال".

أضافت "مي": "في يوم خرج كالعادة ولم يرجع، وأنا نازلة على السلم وقعت واتصلت به كان موبايله مغلق، فاتصلت بأهلي وأخذوني للمستشفى وذهب أبي لعيادة زوجي وكانت مغلقة قلت أكيد حصل حاجه لزوجي، أهلي قاموا بعمل اللازم في المستشفى وخرجت إلى منزلي واتصلت بالممرضة التي تعمل معه وسألتها عن زوجي فقالت "لسه كان ماشي من العيادة" وعرفت أنها تكذب لأن أبي ذهب والعيادة لم تكن مفتوحة".

وتواصل: "انتظرت وحضر زوجي للمنزل ودخل وقال ألف سلامة وبعدين داخل ياخذ حمام وقمت أخذت موبايله لكي أجد اتصالا من الممرضة ولكن لم أجد شيئا ولكن وجدت صورا له مع الممرضة وعندما خرج قلت له "العيادة مقفولة والممرضة متصورة معاك صور جريئة في إيه بالظبط"، ليعترف قائلا أنا متزوج منها عرفي قلت له ازاي وأنا؟ قال أنتي الديكور والمنظر العام "البرستيج "، اتجننت وقلت له "أنا ست ومش ديكور أنا لي حقوق وأنت بالنسبة لي خاين"، واتصلت بأهلي وحضروا وأبي طلب منه تطليق الممرضة لكنه رفض وقال مش هطلقها أبدا أنا مبسوط معاها فقررت طلب الطلاق من المحكمة".