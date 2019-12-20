خطفت الفنانة ملك قورة، الأنظار إليها، حينما أطلت بفستان زفاف، في ختام فعاليات "إنترناشونال فاشون أورد"، التي أقيمت داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، قبل يومين.
وكشفت "ملك"، عن شعورها حينما ارتدت فستان العروس، خلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، فقالت: "إحساس غريب أوي وجديد"، مشيرة أن الفستان من تصميم سماح مهران، التي تحب تصميماتها، كما أنها أيضًا صممت الفساتين اللائي ظهرت بهن خلال حفل زفاف شقيقتها "مريم" الذي أقيم قبل أشهر قليلة.
وجاء فستان الزفاف الذي ارتدته ملك قورة في نهاية العرض، منفوشا للغاية، وله ذيل طويل وعريض، مع طرحة كم الجوبير الشفاف المطرز.
وكانت فعاليات النسخة السادسة من "انترناشونال فاشون أورد"، أقيمت منذ يومين في أحد فنادق القاهرة الكبرى، قدمتها الإعلاميتان رشا سليمان وإيمان حمداوي، وذلك بحضور الفنانة نيرمين الفقي، ورانيا منصور، ومنة جلال وأمل رزق، ومصمم الأزياء هاني البحيري، وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك قورة عن ارتداء فستان زفاف بـ"فاشون أورد": "إحساس غريب أوي وجديد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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