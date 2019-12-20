كميل شيرير تفوز بلقب ملكة جمال أمريكا 2019.. و50 ألف دولار وفرصة عمل

فازت الأمريكية كميل شيرير، من ولاية فرجينيا، بلقب ملكة جمال أمريكا لعام 2019، في المسابقة التي أقيمت في ولاية كونيتيكت، كما أنها فازت بمنحة مالية قدرها 50000 دولار، وفرصة عمل.

"كميل" حاصلة على شهادة البكالوريوس في الكيمياء الحيوية وبيولوجيا النظم، وتخطط حاليًا للحصول على شهادة في مجال الصيدلة، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

Advertisements

وحققت "كميل"، عدة إنجازات علمية أثناء فترة دراستها الأكاديمية، وتم اختيار مشروعها العلمي خلال مسابقة المواهب في الجامعة.

وفي العام الماضي كانت مسؤولة كبيرة في الهيئة المنظمة لمسابقة جمال الولايات المتحدة، ذكرت أن تلك المسابقة التي بدأت قبل نحو 100 عام، ستلغي الجزء المشهور باستعراض المتسابقات بلباس البحر "المايوه"، ولن تصدر هيئة التحكيم قراراتها، بعد الآن، بناء على شكل الجسد.