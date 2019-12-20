فيديو.. ناهد السباعي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها: "عايزة زوج هادي"

كشفت الفنانة ناهد السباعي، عن عدم رغبتها في الزواج حاليًا، مؤكدة أنها لا تشعر بالوحدة ولا يوجد ما ينقصها، خاصة بأن كل تركيزها ينصب في عملها الفني وأسرتها.

وأوضحت "السباعي"، خلال لقائها مع برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، أنها تفضل الزواج من خارج الوسط الفني، وتابعت بأن مواصفات زوجها المستقبلي أن يكون هادئ الطبع ويتفهم طبيعة عملها، وبينهما هوايات مشتركة، وألا يكون الحب فقط هو الرابط بينهما: "عاوزة حد يكون في بينا هوايات مشتركة.. مش بس أننا نفضل نحب في بعض.. أنا مش بتاعة دبابيب وقلوب أوي برضو".

وتابعت، بأن مواصفاتها تغيرت أيضًا فهي لم تعد تميل لشخصية الـ"Bad Boy".

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ورأت الفنانة الشابة، بأن الرجل عامة يتسم بالاذواجية في المعايير، كما أنه يشعر بالقلق إذا كانت زوجته ناجحة في عملها وتتمكن من العيش دون الاعتماد عليه: "الرجل دايمًا يحب الست اللي تعتمد عليه.. هيقلق من نجاحها لو بقت مكتفية بنفسها وساعتها ممكن يدمرها".

وكانت الفنانة ناهد السباعي، شاركت في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، من خلال فيلم "هذه ليلتي"، في مسابقة الأفلام ‏القصيرة التي ترأس لجنة تحكيمها المخرج مروان حامد وعضوية الفنانة درة‎.‎‎