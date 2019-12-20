الفنانة زينة تستقبل 2020 بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة زينة، متابعيها على موقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام"، صورة لها مع مصفف الشعر كريم زناتي، وأرفقتها بتعليق أنها قصت شعرها: "I cut my hair".

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وكانت الفنانة زينة، قد نشرت الصورة عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على "انستجرام".

كما قام مصفف الشعر، كريم زناتي، بنشر فيديو للفنانة زينة، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، بعد تغيير لون شعرها وقصه.

جدير بالذكر، أن الفنانة زينة، تشارك الفنان تامر حسني، في بطولة فيلم "الفلوس" والمقرر عرضه يوم 25 ديسمبر الجاري.

الفيلم من ‏إخراج سعيد ‏الماروق، و‏بطولة خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد المعطي.