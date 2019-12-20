أمير في دعوى تطليق: "بخاف أنام جنبها.. مراتي بتعضني وهي نايمة"

أقام "أمير.ص"، دعوى تطليق أمام محكمة الأسرة ببندر كفر الشيخ، حملت رقم 2004 لسنة 2019، يطالب فيها بالتفريق بينه وبين زوجته، بسبب تصرفاتها الغريبة، ومازالت تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.

ويقول الزوج في حديثه لـ "الوطن"، إن زوجته بعد 6 أشهر من الزواج بدأت تمارس أفعالا غريبة تنم عن مرض نفسي، فالزوجه تستيقظ أثناء الليل لتقوم بـ "عقر" زوجها وهو نائم: "مراتي بتصحى بالليل تعضني وتنام، جسمي كله مليان علامات زرقة منها، أنا مش عارف دا مرض نفسي ولا إيه، بقيت أخاف أنام جمبها".

ويتابع الزوج حديثه بأنه عندما أخبر أهل زوجته بحقيقة أمرها تعدى عليه والدها بالسباب، وكاد أن يصفعه بالقلم على وجهه، وقالت والدتها إذا كنت تريد الزواج من أخرى فلا داعي بأن تختلق العيوب بابنتنا، وحاول الزوج إقناع زوجته بالذهاب إلى طبيب نفسي للوقوف على سبب المشكلة، ولكن الزوجة كان تنكر ما تفعله تماما، وتؤكد أن ذلك لم يحدث منها على الإطلاق: "مراتي قالتلي أنت عايز تطلعني مجنونة عشان عايز تتجوز غيري، ومش راضية تروح تتعالج ولا نعرف دا سببه ايه، أنا بدأت أشك أنها بتعمل فيا كدا عن قصد، مش معقول واحد لسة متجوز وهبقى عايز أهد البيت اللي بنيته بتعبي وشقايا وخاصة إني لسه في بداية جوازي".

يستكمل الزوج حديثه بأن زوجته ذهبت إلى منزل عائلتها، وظلت هناك ما يقرب من 4 أشهر، وكان يتواصل معها باستمرار ويطلب منها العودة إلى منزلها والمتابعة مع طبيب من أجل الوقوف على سبب المشكلة، وأخبرها أنه سيقف بجوارها إذا كانت تعاني من شيء ولكنها رفضت وتعدت عليه بالضرب، وأحدثت بوجهه عدة جروح سطحية: "ولا مني متجوز ولا مني طلقتها وعايش حياتي، وكل أول شهر تبعتلي على مصروفها وعايزة تاخد نص المرتب وأنا نصه، يا أما تيجي تحت الشغل وتعملى فضايح هناك، كنت بديها عشان أخلص منها".