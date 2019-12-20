تألقي بإطلالة من الفرو في سهرة رأس السنة 2020 مع بعض القصات المريحة

هل تبحثين عن اطلالة راقية في سهرة راس السنة 2020؟ لا بد أن تتألقي باجمل صيحات الموضة التي تبرز بأقمشة الفرو الشتوية التي تمنحك الشياكة والتميزفي الوقت عينه. فلا بد من اختيار القطع المتجددة والقصات المريحة التي تظهر أناقتك في هذه المناسبة. تألقي باطلالة من الفرو في سهرة راس السنة 2020 واستوحي اطلالاتك من خلال مشاهدة أجدد الموديلات التي عرضتها أهم الماركات العالمية.

اختاري في سهرة راس السنة 2020 اطلالة من الفرو مع المعاطف الضخمة والطويلة التي يمكنك التألق بها على شكل فستان بيج طويل ويتخطى حدود الركبة من دار Stella McCartney ونسّقيه مع البوت الجلدي عالي الساق للحصول على أناقة متكاملة. كما اختاري في سهرة راس السنة 2020 المعطف الفرو الضخم باللون البني ونسّقيه مع الفستان الاخضر القوي ذات الشق الجانبي من دار Versace.

كما يمكنك التألق باطلالة من الفرو في سهرة راس السنة 2020 مع الفستان الحريري الفاتح باللون اللحمي وتفاصيل الفرو المنسدلة على أسفل التصميم وعلى الياقة من دار Michael Kors. كما تألقي بموضة الفرو الملون في سهرة راس السنة 2020 مع المعطف الضخم والفضفاض بطريقة منسقة مع الفستان المطبع بالورود والمشقوق

وقد يهمك أيضًا:

Advertisements