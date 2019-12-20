تعرف على أبرز الأحداث الفلكية للأبراج هذا الأسبوع منها انتقال الشمس إلى الجدي

مشاهير برج الجدي

سيينا ميللر – جود لو

مواصفات برج الجدي

يمتاز مولود برج الجدي بأنه شخصيّة قويّة، كما ويدافع عن مواقفه بقوّة وثبات، مع تقديره للمسؤوليّة، مُرتبط بعائلته وأهله بشكل كبير ويحب أن يتواصل معهم بشكل واضح، يفضّل الأماكن الهادئة، وهو من الأبراج التي يمتاز أشخاصها بتخطيطهم الطويل الأمد مع السعي لتحقيق تلك الأهداف التي غالباً ما يصلون لتحقيقها وبشكل باهر جدّاً، وبالرغم من حب برج الجدي الشديد لعائلته والاستقرار، إلّا أنّه لا يفضّل الزواج في مرحلة عمريّة صغيرة وذلك نظراً لتفكيرهم المُتّصف بالعمق اتجاه الأمور التي تتعلّق بحياتهم، مع تميّزهم بالحب والاخلاص في حال وجد برج الجديد الشريك المناسب له. ومن مميّزات شخصيّة برج الجدي أيضاً الدّقة في المواعيد والإلتزام الشديد بالوقت، وحبه الشديد لعمله وتأديته له بحرفيّة، تحديداً تلك الأعمال اليدويّة التي تحتاج لدقّة شديدة، إلى جانب الأعمال القياديّة،

أما بالنسبة لأبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

أربعة احداث فلكية سترافقنا هذا الاسبوع

الحدث الأول انتقال الشمس الى الجدي لتنضم الى المشتري وتعني الكثير من المفاجآت والتحركات السريعة والطاقة والنشاط والحظوظ الكبيرة لكل من مواليد الثور العذراء والجدي.

الحدث الثاني يسجل هذا الاسبوع توترا من نوع آخر وهو وجود المريخ في العقرب في مواجهة كوكب كوكب اورانوس من الثور وتأثيراته السلبية والحوادث التي يسببها للثور الاسد العقرب والدلو على ها المواليد الانتباه والحذر جدياً من الخلافات والتراجع الصحي والمهني.

الحدث الثالث انتقال الزهرة الى الدلو يقدم للعازبين من برج الدلو الجوزاء والميزان الكثير من التنقلات والتغيرات يشهدها مواليد العذراء العازبين ، فرص لشراء عقار أو بيت أو الانتقال الى عمل جديد أو حب جديد ، فرص الخطوبة تكون كبيرة.

الحدث الرابع يسجل يوم 26 قمرًا جديدًا في برج الجدي وكسوفا ثالثا في هذه السنة يمتد مسار هذا الكسوف الحلقي من الشواطئ الشرقية للبحر الابيض المتوسط باتجاه آسيا واستراليا والهند وباكستان واندونيسيا وسريلنكا والفلبين والمحيط الهادئ والهندي عابراً بلاد الشرق الاوسط مثل العراق وايران والمملكة العربية السعودية والبحرين والامارات وسلطنة عمان واليمن.في ظل هذا الكسوف سوف يشهد العالم حوادث عنف وحروب وظروف سياسية عنيفة واعاصير مدمرة وبراكين وزلازل وفياضانات وذلك في الفترة الممتدة قبل اسبوع من الكسوف وبضعة ايام بعده او حتى اسابيع لا سيما في المنطقة التي يعبرها ظل الكسوف ان هذا الكسوف الحلقي الواقع في برج الجدي يعني بدايات رائعة لمواليد الثور العذراء والجدي على كافة المستويات مهنيا اجتماعيا وشخصيا.

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بالنسبة الى حركة القمر السبت والاحد القمر في العقرب الاثنين والثلاثاء القمر في القوس بين الاربعاء والجمعة القمر الجديد في الجدي.وهذا الامر يعني تنوع في الحظوظ وتقريبا كل برج عنده يومين مهمين وايجابين.

الشمس زحل وبلوتون والمشتري في الجدي اورانوس في الثور الزهرة في الدلو المريخ في العقرب.

تحياتي واكبر معايدة لمواليد ها الاسبوع من برج الجدي هابي برثداي وعقبال المية يا رب بطمنك عزيزي مولود الجدي ان الاوضاع ستنقلب لمصلحتك وقد تتحسن الامور المالية والمهنية والدراسية بالنسبة الى مواصفات مولود ها الاسبوع يعتبرقائد شجاع مبادر وصاحب شخصية قوية.يتأقلم مع الجميع بمرونه وسهولة انها سنة الحظ والانفراجات على كافة المستويات سنة مالية بامتياز وربما يكون من نصيبك جائزة مالية كبرى الانجازات وسنة الانتقال من مرحلة الى مرحلة افضل خاصة على الصعيد العاطفي كما سيكون بانتظاره سنة مهمة جدا سنة السفر والعلاقات مع الخارج والانفتاح على اسواق جديدة كما ان الكواكب مجتمعة في برجك تساهم في انجاح قضاياك القضائية والادارية ويجلب لك النصر في المعارك التي تخوضها...مولود الجدي يتفق مع مواليد برج السرطان والعذراء .

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