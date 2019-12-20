فقدان الوزن يقلل احتمال الإصابة بهذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - تشير دراسة جديدة أجريت في الجمعية الأمريكية للسرطان، إلى أن فقدان الوزن قد يكون سلاحاً قوياً ضد سرطان الثدي.

وقالت مؤلفة الدراسة لورين تيراس: "تشير نتائجنا إلى أن فقدان الوزن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء فوق سن الخمسين. قد تكون هذه النتائج محفزاً قوياً لثلثي النساء الأمريكيات اللواتي يعانين من زيادة الوزن، للبدء في عمليات تخفيض الوزن".، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

من جهتها قالت الدكتورة ستيفاني بيرنيك، رئيسة الجمعية: "ربما بذلت النساء اللواتي فقدن الوزن جهداً واعياً للعيش بأسلوب حياة صحي تضمن نظاماً غذائياً صحياً ومزيداً من التمارين الرياضية، وهذا كله يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان".

وقد أجريت الدراسة على أكثر من 180000 امرأة أمريكية فوق سن الخمسين، حيث تم تقييم وزنهن بشكل دوري على مدار 10 سنوات.

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وأظهرت الدراسة بأن النساء اللواتي كان لديهن فقدان وزن بشكل مستمر، كنّ أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي من النساء اللواتي بقي وزنهن مستقراً.

كما أظهرت الدراسة أن النساء اللواتي فقدن ما بين 4 و10 كج، كانت نسبة الإصابة بسرطان الثدي لديهن أقل بـ 13 بالمئة، في حين انخفضت النسبة إلى 16 بالمئة لدى النساء اللواتي فقدن ما بين 10 و 20 كج.

إضافة إلى ما سبق، لاحظ الباحثون بأن زيادة الوزن والسمنة يمثل عامل خطر للإصابة بسرطان الثدي لدى النساء الأكبر سناً، وفق ما نقل موقع "يو بي آي" الإلكتروني.