هل صلاة الجمعة فرض واجب على النساء؟.. الإفتاء تجيب

صلاة الجمعة هي فرض واجب على الرجال، وعادة ما ينزلون لتأديتها إلى المساجد، لكن ترغب بعض النساء أيضًا في تأدية صلاة الجمعة.

وفي هذا الشأن، ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها عبر موقعها الإكتروني، جاء نصه كالتالي، "هل يجب على المرأة التي لا تصلي الجمعة انتظار الإمام حتى ينتهي من صلاته؟".

ليأتي رد "الإفتاء"، موضحًا أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء أصلًا، مستندين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ".

وأوضحت الإفتاء أنه يجوز للمرأة صلاة الظهر بعد دخول وقته، ولا يجب عليها الانتظار حتى يفرغ الإمام من صلاته.