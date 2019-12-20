صلاة الجمعة هي فرض واجب على الرجال، وعادة ما ينزلون لتأديتها إلى المساجد، لكن ترغب بعض النساء أيضًا في تأدية صلاة الجمعة.
وفي هذا الشأن، ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها عبر موقعها الإكتروني، جاء نصه كالتالي، "هل يجب على المرأة التي لا تصلي الجمعة انتظار الإمام حتى ينتهي من صلاته؟".
ليأتي رد "الإفتاء"، موضحًا أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء أصلًا، مستندين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ".
وأوضحت الإفتاء أنه يجوز للمرأة صلاة الظهر بعد دخول وقته، ولا يجب عليها الانتظار حتى يفرغ الإمام من صلاته.
كانت هذه تفاصيل خبر هل صلاة الجمعة فرض واجب على النساء؟.. الإفتاء تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.