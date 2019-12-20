القطع الأكثر شعبية على إنستغرام خلال ديسمبر 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تظهر الاتجاهات وتختفي بسرعة الضوء هذه الأيام، ولتحديث خزانة الأزياء ومواكبة أحدث الصيحات، نحرص باستمرار على تسليط الضوء على جميع القطع التي تجتاح منصة إنستغرام في كل موسم، ومنذ بداية شهر ديسمبر لهذه السنة، رصدنا بعض أنماط الحقائب والأحذية وقطع الأزياء في العديد من حسابات أشهر المؤثرات والنجمات على إنستغرام.

اكتشفي معنا أبرز القطع المميزة لشهر ديسمبر 2019:

بوت بطبعة الحمار الوحشي من "Khaite"

تميز هذا البوت العالي حتى الركبة من علامة "Khaite" عن باقي أنماط البوت بمقدمته المربعة المميزة، وكعبه المنخفض المريح، وبالطبع طبعة الحمار الوحشي الفاخرة، وقد رصدنا هذا الحذاء في خزانة ملابس الممثلة كيتي هولمز؛ إذ ارتدته عدة مرات هذا الشهر بطريقتها الخاصة، كما ظهر في حسابات العديد من المؤثرات والمدونات على حد سواء.

حقيبة هوبو من برادا

هذه الحقيبة المصنوعة من النايلون من برادا هي في الواقع نمط عتيق يعود تاريخ إصدارها إلى سنة 2005، وقد حظيت بشعبية كبيرة في تلك الفترة، لذلك قامت العلامة التجارية بإعادة إصدارها، لكن نفدت حاليًا من مخازن العلامة التجارية وبعض متاجر البيع بالتجزئة بسرعة كبيرة، و ليس من الصعب معرفة سبب نجاح حقيبة الكتف هذه، فكل الأشياء التي اشتهرت في التسعينيات وبداية الألفية الثالثة تَحظى بشعبية هائلة في الوقت الحالي.

معطف الصوف المربوط من Nanushka Adut

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هناك الكثير من الأسباب للوقوع في حب هذا المعطف الجميل، أحدها لونه المثالي الجذاب، بالإضافة إلى حزامه الذي يشبه أنبوبًا سميكًا والذي يمنحه صورة ظلية فريدة من نوعها، وإذا كنت ترغبين في الحصول على هذا المعطف الحالم فلا يزال متاحًا للبيع في متجر Nordstrom.

بنطلون الجينز "صنداي" من "J Brand x Elsa Hosk"

حصد هذا البنطلون الداكن بالقصة الكلاسيكية اهتمام العديد من النجمات أمثال بريانكا شوبرا، رومي سترجيد، بيلا حديد، وعارضة الأزياء إلسا هوسك التي صممته ضمن تعاونها مع علامة J Brand.

البوت العسكري المكتنز من برادا

أعادت مدرجات خريف وشتاء 2019 إحياء البوت العسكري الكلاسيكي ذي الأربطة بتقديمه بنعل مكتنز وأكثر سماكة، وقد أصبح بسرعة من أكبر اتجاهات هذا الموسم، وعلى الرغم من أن بيلا وصديقاتها يرتدين حذاء بوت مونوليث العسكري من برادا، إلا أن هناك العديد من الخيارات المتاحة بأثمنة في المتناول تتيح لأي شخص الحصول على مظهر شتوي عصري.