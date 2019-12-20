شاركت الإعلامية بوسي شلبي، بصور من الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكان من ضمن الحضور الفنانة يسرا، وعدد من أصدقاء الفنانة نيللي كريم، الذين حرصوا على الاحتفال بعيد ميلادها، منهم عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة.
وعلقت "بوسي" على الصور ومقطع فيديو، الذي أظهر "التورتة" المزينة بشكل حذاء راقصات البالية، قائلة: "كل سنة والغالية نيللي بخير".
وكانت الفنانة نيللي كريم أعلنت إصابتها بورم حميد في الوجه، وخضعت لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية لاسئتصال الورم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. بتورتة على شكل حذاء.. أصدقاء نيللي كريم يحتفلون بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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