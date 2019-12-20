"أمها ما عرفتهاش".. بريطانية تفقد 96 كيلو جراما من وزنها

نجحت سيدة بريطانية، تدعى اليزابيث واتكينز، في خسارة 96 كيلو جراما من وزنها خلال عام ونصف، حتى أصابت والدتها بالذهول ولم تتمكن من التعرف عليها.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، فإن اليزابيث، ابنة الـ38 عامًا، كانت ترغب في تقليل وزنها الزائد والانتهاء من عادت الأكل غير الصحي، حيث كان وزنها قبل عامين، وصل إلى 171 كيلو جراما، ولم تكن تستطيع المشي والوقوف بمفردها دون مساعدة، وترفض الخروج إلى الشارع بسبب خجلها من نظرات الناس.

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وفي العام 2017، خضعت "اليزابيث"، لعملية جراحية في المعدة، وكانت تستهلك فقط 700 حرارية في اليوم لمدة عام كامل، ما ساعدها على التخلص من 6 كيلو جرامات من وزنها شهريًا، وفي نصف السنة التالية زادت السعرات الحرارية المستهلكة إلى 1200 سعرة في اليوم.

وكانت النتيجة انخفاض وزنها إلى 75 كيلوجراما، وتغير سلوكها وأصبحت واثقة من نفسها، حتى أن أقاربها ومعارفها لم يتعرفوا عليها عندما تخرج إلى الشارع.