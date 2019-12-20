دارسة أمريكية تحذر النساء من تناول السكر والخبز الأبيض

أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن النساء أكبر سنًا، ويتناولن الكثير من الحلوى والحبوب المصنعة، ربما يعانين من الأرق أكثر من نظيراتهن اللائي لا يستهلكن الكثير من هذه الأطعمة.

وفحص الباحثون بيانات من الغذاء اليومي لأكثر من 50 ألف امرأة في منتصف الستينات انقطع لديهن الطمث، والذي يرتبط أيضًا بزيادة في مشكلات النوم والأرق، وركز الباحثون على "مؤشر نسبة السكر في الدم من الأطعمة"، وهو مقياس لعدد الأطعمة التي يستهلكها الشخص، والتي يمكن أن تسهم في زيادة مستويات السكر في الدم، بحسب ما ذكرته "رويترز".

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وكانت النساء ذوات أعلى درجات على المؤشر- وهو ما يعني استهلاكهن المزيد من الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والحلويات والمشروبات الغازية المحلاة- أكثر عرضة بنسبة 11% للمعاناة من الأرق، في بداية فترة الدراسة، من النساء في أدنى درجات المؤشر.

وعلق كبير باحثي الدراسة جيمس جانجفيش، وهو من كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك: "تشير نتائجنا إلى أهمية النظام الغذائي بالنسبة لمن يعانون من الأرق".

وأضاف: "تجنب الأرق هو سبب وجيه آخر لتجنب الحلويات إلى جانب التحكم في الوزن.. عندما ترتفع نسبة السكر في الدم بسرعة يرد جسمك بإفراز الأنسولين ويمكن أن يؤدي ذلك لانخفاض نسبة السكر في الدم وبالتالي إفراز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول والتي يمكن أن تؤثر بدورها على النوم".