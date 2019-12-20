المشى للذهاب للعمل يقلل خطر الإصابة بهذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجريت في بريطانيا أن المشي وركوب الدراجات أثناء الذهاب إلى العمل يمكن أن يساهم بفاعلية في الوقاية من النوبات القلبية.

وبحسب الدارسة فإن المناطق التي كان فيها المشي أو ركوب الدراجات أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، أمراً أكثر شيوعاً انخفض معدل الإصابة بالنوبات القلبية لدى الرجال والنساء بنسبة ملحوظة.

فبعد الأخذ بالاعتبار عوامل الخطر التي تؤدي للإصابة بأمراض القلب مثل قلة ممارسة الرياضة، وزيادة الوزن، والتدخين ومرض السكري، وجد الباحثون بأن التنقل النشط مرتبط بالوقاية من النوبات القلبية.

بالنسبة للنساء اللواتي اعتدن على المشي إلى العمل، انخفضت نسبة الإصابة بالنوبات القلبية لديهن بمقدار 1.7 بالمئة. أما الرجال الذين اعتادوا على ركوب الدراجات إلى العمل، فقد انخفضت لديهم نسبة الإصابة بالنوبات القلبية إلى 1.8، وفق ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية.