عقب تساؤلات حول عودتها لـ تامر عاشور.. من هي دارين حلمي ملكة جمال الكون؟

عقب مرور قرابة الـ3 أسابيع على إغلاق حسابها عبر "إنستجرام"، بالتزامن مع انفصالها عن المطرب تامر عاشور، عادت دارين حلمي إلى التفاعل مجددا على "سوشيال ميديا"، مرفقة تعليق بجملة من إحدى أغاني الفنان تامر عاشور "ولا بنساك ولا ثانية"، رغم انفصالها في 14 نوفمبر الماضي، وسط تساؤلات متابعيها عن عودتهما مجددا.

واكتفت "دارين" بالتعليق بـ"إيموشن" قلوب، بالإضافة إلى تبريرها كتابة "ولا بنساك ولا ثانية"، قائلة: "بغني.. إيه مغنيش؟"، دون نفيها عودتهما مجددا، ما جعل العديد من متابعيها يعتقد أنها عادت إلى المطرب الشاب.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن دارين حلمي خلال الفقرات التالية

- فازت بلقب ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة الدولية لمصر لعام 2019.

- مثلت مصر في المسابقة الدولية لملكة جمال الكون للسياحة والثقافة الدولية، ولكنها لم تفز بها، فيما اقتنصت الأسترالية جوليانا نيكول اللقب، وعلقت دارين على مشاركتها بالفعالية، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "حققت أول حلم من أحلامي، وربنا دايما مبيضيعش تعب حد وطبعا ده كله بفضل ربنا ودكتورة أمال".

وتابعت: "أنا مبسوطة إني عرفت أحافظ على تقاليد بلدي، وموقفتش ببكيني عشان أخد لقب، وموافقتش البس قصير، والحمدلله أخدت لقب من مدونة ميسوسولجي كأفضل متسابقة خلال النسخة الحالية لمسابقة ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة الدولية".

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- أعلنت في سبتمبر الماضي عن خطوبتها من المطرب تامر عاشور، قائلة: "عايزة أقولك إنك أجمل حاجة حصلتلي، أنت أجمل حلم حلمته وحققته، معنديش أحلام بعدك تاني ربنا عوضني بيك وبكل حاجة حلوة، ومبسوطة أنك غيرتني بحبك يا تامر يا أجمل صدفة في حياتي كلها"، إلا أن الخطبة لم تستمر سوى أسابيع معدودة.

- تحب السفر والترحال والمشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية.

- دشنت حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" في سبتمبر 2018، ويتجاوز عدد متابعيها حاليا الربع مليون.