"بنفكر لبكرة" توزع هدايا على 90 ممرضة بالعياط: بقالهم أكتر من 40 سنة ما اتكرموش

هدايا وشهادات تقديرية، منحتها حملة "بنفكر لبكرة" فى مركز العياط بالجيزة، إلى 90 ممرضة فى الوحدات الصحية والمستشفيات المختلفة، احتفاءا بجهودهن وإتقانهن لمهنتهن، في ظل اقتصار الاحتفالات والتكريمات على الأطباء فقط.

"بقالهم أكتر من 40 سنة ما اتكرموش رغم أنهم بيشاركوا فى قوافل طبية وبيسهروا فى المستشفيات وبيتعبوا زى الأطباء"، حسب سمير القط، مدير عام الحملة، مؤكداً أن مركز العياط يشهد 39 قرية و25 وحدة صحية وتشارك الممرضات فى جميع القوافل والحملات الطبية.

يحكى أن مركز العياط يحتوى على إدارات صحية ومستشفى مركزى وآخر للحميات وقسم للطوارئ، ممتلئة عن آخرها بالممرضات، فكان اختيار المكرمات أمراً صعباً تم التغلب عليه بالتركيز على أصحاب الخدمة الطويلة والأكثر كفاءة: "عملنا حفلة كبيرة وجِبنا تنورة وعزف على الربابة وإنشاد دينى عشان نبسطهم".

حضر الحفل أحمد مشاعيل، رئيس الحملة، وعدد من الأهالى لتكريم الممرضات المميزات تقديراً لدورهن فى العمل الخدمى فى مجال الصحة: "منهم كتير بييجوا من قرى بعيدة ومرتباتهم ضعيفة وظروفهم صعبة"، موضحاً أن جميع الممرضات عبّرن عن سعادتهن بهذا التكريم الذى جاء مفاجأة سارة لهن تعويضاً عن سنوات تعبهن.