حصاد 2019| تقنيات تجميل بدون جراحة أحدث ضجة عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

شهد عام 2019، ظهور العديد من تقنيات التجميل، التي ساهمت في تغير شكل الجسم والوجه، والتخلص من علامات التقدم في السن ومشاكل البشرة، دون اللجوء لعمليات جراحية.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز عمليات التجميل التي أحدث ضجة عالمية خلال عام 2019

-تقنية الديرما بن:

تعتبر تقنية علاج البشرة بالديرما بن، الحل النهائي لمشاكل البشرة، والتخلص من حفر الوجه والندبات، والحصول على بشرة نضرة وصحية، في وقت قياسي.

في بداية الجلسة يتم إعطاء تخديرًا موضوعيًّا مع تركيبة من المهدئات، للتقليل من الشعور بالألم، وفي حالة علاج الوجه بالكامل يمكن استخدام التخدير الكلي، تستغرق عملية تقشير الوجه من 40 دقيقة، وبعد ذلك يجب العناية بالبشرة وتنظيفها باستخدام محلول ملحي وبعض الكريمات، لتجنب حدوث العدوى البكتيرية.

تحتاج البشرة لعناية خاصة لمدة أسبوعين من الجلسة، لذلك يحذر من التعرض للشمس دون وضع واقي شمس قوى كل ساعتين، أو استخدام الماء الساخن ومستحضرات التجميل.

-تقنية الهايفو:

تستخدم لرفع وشد الوجه والرقبة دون جراحة، والتخلص من التجاعيد والأكياس تحت العين، والهالات السوداء، ورفع الخدود دون الحاجة إلى استخدام الفيلر، يتم فيها إرسال الموجات فوق الصوتية عن طريق ثلاثة أنواع من المجسات، وتستهدف أعماق البشرة، لشد الوجه والرقبة، والتخلص من الترهلات حول الفم والعنين، والتجاعيد الرفيعة.

-الليزر الكربوني:

عبارة عن تقنية غير جراحية تستخدم في إعادة تحسين مظهر الجلد، وعلاج مشاكل البشرة، والتخلص من الشامات، والندوب الناتجة عن حب الشباب، عن طريق إزالة الطبقات الخارجية من الجلد، مما يؤدي لإنتاج الكولاجين، الذي يساعد على إصلاح تلف الجلد، وينتج بدلاً منها خلايا جديدة أكثر إشراقة ونضارة، وبهذا نلاحظ تأثير جلسات ليزر الكربون في التقليل من التجاعيد ومكافحة آثار الشيخوخة على الوجه بشكل عام

-تقنية الراديو فريكونسي:

تعتمد على موجات الراديو التي تخترق الجلد لتعمل على إنتاج الكولاجين الطبيعي وشد البشرة والوجه، كما تعمل على إزالة آثار حب الشباب والندبات والتصبغات الجلدية.

وتستغرق الجلسة من 30 : 60 دقيقة، وتحدد عدد الجلسات على حسب المنطقة المعالجة ومدى ترهلها، وتظهر النتيجة بعد الجلسة الثانية.

وتعتبر التقنية آمنة على البشرة، ولا تترك أي آثار جانبية، وتعمل على تحسين مظهر الجلد، وإزالة التجاعيد والسيلوليت من الجسم، وآثار تمدد الجلد الناتج عن الحمل والولادة.

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- تقنية إبر المايكرو:

عبارة عن ثقب البشرة عدة مرات بواسطة إبرة صغيرة معقمة تحتوي على مستحضرات تجميلية كالسيروم والفيتامينات، إذ يتم تمريرها على البشرة ووضع المستحضر التجميلي الخاص بكِ. وتعمل هذه التقنية على امتصاص البشرة للمستحضرات بشكل أسرع، كما تسبب جروحا صغيرة ليتم إرسال أوامر للدماغ لإصلاحها، وتكوين طبقة جديدة غنية بالكولاجين.

- تقنية ريسورفسينج:

من أفضل وسائل تقشير البشرة دون أضرار، إذ يعمل على إزالة خلايا الجلد السطحية الميتة، وتحسين مظهر الجلد، والحصول على بشرة صحية وشبابية.

- حقن تكساس:

أحدث تقنيات تجميل الوجه، إذ تعمل على تعرض الفك السفلي مع إبراز الذقن بطريقة تتناسب مع ملامح الوجه، وإخفاء الذقن المدبب، عن طريق ملئ المناطق النحيلة في الوجه.

- تقنية الديرما بلانينج:

هي تقنية حديثة عبارة عن استخدام شفرة حلاقة مخصصة لإزالة الجلد الميت والطبقة الخارجية لبشرة الوجه، ما يجعلها ناعمة ونضرة، كما يسهل عملية امتصاصها منتجات العناية بها والكريمات المرطبة.

يستخدم إجراء الديرما بلانينج لعلاج التفاوت الجلدية والتصبغات، وآثار حب الشباب، ويساعد أيضا على التخلص من المسامات الواسعة، والجلد الميت، والقضاء تدريجيا على الخطوط الرفيعة والتجاعيد، واستفادة البشرة بعد الجلسة بالفيتامينات والمستحضرات العلاجية بشكل أفضل.

تستغرق جلسة الديرما بلانينج من 30 إلى 40 دقيقة، ويتم استخدام معقم صغير وشفرة للتخلص من خلايا الجلد الميت، ثم يوضع على البشرة الكريمات المرطبة والفيتامينات، وتبدأ سعر الجلسة من 500 إلى 2000 جنية، حسب المواد المستخدمة للبشرة.

-تقنية رستيلان سابكيو:

هي حقن يتم استخدامها لنحت عظام الخدين، وإعادة شباب الوجه والتخلص من الترهلات، وتساعد على تخفيف تهدل خط الفك. ويتم استخدام مخدر موضعي لتخدير منطقة الخدين. وتستغرق الجلسة حوالي 30 دقيقة، ويمكنك تكرار الجلسة حسب احتياج البشرة.

ويشبه جهاز "ديرما بن" القلم الصغير ويحتوي على مجموعة من الإبر الدقيقة التي تساعد على تجديد حيوية البشرة من خلال تحفيز إنتاج الكولاجين، وتنشيط الدورة الدموية داخل أنسجة البشرة، كما يساعد على شد الجلد المترهل، وإصلاح الخلايا التالفة نتيجة الاستخدام الخاطئ لمستحضرات التجميل، والتعرض للأتربة وأشعة الشمس.

ويحتوي ديرما بن على 12 إبرة دقيقة تعمل على ثقب الطبقة العليا من الجلد بمجرد تمرير الجهاز عليها، ويسبب ذلك بعض الخدوش البسيطة، ولكنها تلتئم بعد الجلسة بيومين.

-الهيدروفيشال:

تعتبر من التقنيات العلاجية غير الجراحية، التي لا تسبب الشعور بالألم، ويمكنك ممارسة الأنشطة اليومية والذهاب للعمل بعد الجلسة مباشرة، التي تستغرق 60 دقيقة، ويتم عمل الجلسة على 6 مراحل لإزالة السموم من الجلد وإزالة خلايا لجلد الميتة وتوفير الترطيب الدائم من العناصر الغذائية التي تحمي وتعيد بناء مستويات الكولاجين، فتبدأ المرحلة الأولي وهي إزالة خلايا البشرة الميتة، واستخدام خليط من حمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك، وبعض المغذيات ومضادات الأكسدة.