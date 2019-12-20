أخصائية تغذية تحذر من طبخ السبانخ: تفقد قيمتها الغذائية.. كلوها خضراء

نصحت الدكتورة هبة المغربي أخصائية التغذية، المواطنين بتناول الفاكهة والخضروات الطازجة للوقاية من أمراض البرد والإنفلوانزا، خاصة في فصل الشتاء.

وشددت المغربي خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، على أهمية تناول فاكهة الموسم "البرتقال والليمون واليوسفي والفرولة والكيوي"، مضيفة أن الحمضيات تعلي المناعة نظرًا لاحتوائها على فيتامين C وتحتوي على مضادات أكسدة.

ونصحت المغربي بتناول السبانخ "نية" ووضعها على السلطة، مؤكدة أن السبانخ تفقد خواصها وقيمتها عند وضعها على النار، مضيفة: "كل لما الحاجة كانت نية ومش مستوية بتدي القيمة الغذائية بتاعتها بشكل أحسن".

كما نصحت المغربي المواطنين بالتعرض للشمس للحصول على "فيتامين د" الذي يعمل على تقوية المناعة "تقريبا الشعب المصري كله عنده نقص فيتامين د وفي الشتاء بيزيد لأن تعرضنا للشمس بيبقى أقل".

وأكدت المغربي أن الحديد يرفع المناعة أيضًا، مشيرة لوجوده في الورقيات الخضراء مثل السبانخ والجرجير واللحوم الحمراء والكبدة والعسل الأسود والفواكه والخضروات ذات اللون البنفسجي.