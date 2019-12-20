"نظل" توثق وصية بالشهر العقاري: مش عايزة ولادي يورثوني

تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا لسيدة ترغب في حذف اسمها من شهادات ميلاد أطفالها، بسبب جفائهم وابتعادهم عنها، وجاء بالمنشور: "مشكلة أم معانا عايزة تشيل اسمها من شهادات ميلاد أبنائها الاثنين، وهم ولد 13 سنة، وبنت 11 سنة، لأن الأب حرمها من أولادها وللأسف الأولاد استجابت لكلام الأب عن الأم، وهي تريد الأن شطب اسمها من شهادات ميلادهم".

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تقول الأم في حديثها لـ "الوطن" إنها أقدمت على عمل وثيقة لحرمان أطفالها من ميراثها بعد وفاتها، بعد أن ابتعدوا عنها بالرغم من إقامتهم معها بنفس المنطقة السكنية، فهم يقطنون نفس الشارع، لا يفصل بينهم سوى عدة منازل، ولكنها تواجه جحود منهم: "بنادي على ابني محمد وهو في الشارع بقوله إزيك يا محمد يا حبيبي، قالي أنا مش محمد وسابني ومشي"

تابعت الأم حديثها بأنها لم تعد ترغب في رؤية أولادها مجددا وخاصة بعد أن تنكروا لها، موضحة أن طفلتها التي لم تتجاوز الـ11 عاما كانت تتودد لها فقط من أجل الماديات: "بنتي مكنتش بتكلمني غير أما تكون عايزة لبس ولا حاجة، وأما أقولها طيب تعالى أشوفك مترضاش تقولي ابعتيلي الفلوس مع خالتو وأنا هبقى أجيلك، أنا حتى محصلتش بنطلون ولا بلوزة بيعيطوا عليها عشان يجبيوها ولا كأني موجودة على وش الدنيا".

وأوضحت الزوجة أنها كتبت بالوصية الخاصة بها: "كل ما أملك في حياتي أو مماتي ملك أولادي من زوجي الثاني، وليس لطفلي محمد، وصفاء، أي حق في، بعد وفاتي"

واستطردت نظل صاحبة الـ34 عاما، من أبو قرقاص بالمنيا حديثها بأنها كانت تزوجت من أبو طفليها لمدة 5 سنوات ثم انفصلت عنه، وتزوج من أخرى، ثم ردها مرة أخرى بعقد زواج جديد، وبقيت معه لمدة عام، من أجل أولادها وتحملت ما لا يتحمله أحد من أجل أن تظل بجوارهم، وترعاهم، ولكن أطفالها لم يقدروا ما فعلتهم الأم من أجلهم، معاناتها مع والدهم طيلة فترة زواجهم.