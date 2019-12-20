فيديو.. 5 تمرينات لتنحيف الخصر.. استغلي الشتاء للحصول على جسد مثالي

خطوات عمل تمرين البلانك بشكل صحيح

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يصبح الجسم في الشتاء "مكنة حرق"، جملة شهيرة لمن هم يحاولون ممارسة الرياضة، والوصول بأجسادهم إلى المثالية المرجوة في الخيال، ولذلك يجب استغلال الشتاء في ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، كي تنعمي بجسد مثالي الصيف المقبل.

يقدم لك موقع "هن"، 5 تمرينات رياضية بالفيديو لتنحيف منطقة الخصر تحديدا، بحسب موقع "women working".

ركلات برفرفة

قومي بهذا التمرين بالاستلقاء على ظهرك على حصيرة مع وضع يديك بجانب أردافك، ارفعي ساقيك في خط مستقيم بحيث تعلو علوا طفيفا عن الأرض، اركلي صعودا وهبوطا مع شد العضلات.

لا تدع قدميك تلمس الأرض ولا ترفعي أسفل الظهر أيضًا، قومي بذلك لمدة 20 ثانية ثم كرريها مرتين.

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كروس كرانش

استلق على السجادة مع يدك اليسرى خلف الرأس والذراع الأخرى بزاوية 90 درجة مع راحة اليد لأسفل، ارفع ركبتك اليمنى وقومي بها لتقربها إلى كوعك الأيسر، حاولي لمس اليدين والرجلين ثم اعكسي وابدأي من جديد.

كرريها 10 مرات على كلا الجانبين.

جلوس جزئي

استلقي مباشرة على ظهرك مع ثني ركبتيك ومد ذراعيك نحو الأمام، استخدمي عضلات بطنك لتنهدي بجذعك بك بعيدا عن الأرض.

يجب أن يكون رأسك وكتفيك وظهرك العلوي بعيدًا عن الأرض.

كرري التمرين 40 مرة أو حتى تشعري بحروق في عضلاتك العلوية.

بلانك جانبي

استخدمي دمبل في يدك اليسرى، افعلي تمرين البلانك الجانبي وارفعي جسمك على الكوع والساعد الأيمن، اثني الركبة اليمنى لتحقيق توازن أفضل وارفعي الوركين عن الأرض بحيث يكون في خط مستقيم.

لفات سكوات

قفي، وامسكي بالدمبل في مستوى الكتف، قومي بتمرين السكوات، اخفضي نفسك إلى وضع القرفصاء ثم لفي الأوزان نحو صدرك واضغط لأعلى مع تدوير جسمك إلى اليمين.

المحور مع الكعب الأيسر ومن ثم العودة للتكرار.

كرري التمريم 12 مرة على كلا الجانبين.