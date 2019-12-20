في ليالي الشتاء الباردة.. طريقة عمل شوربة الكوارع

رغم احتوائها على الكثير من السعرات الحرارية، إلا أن شوربة الكوارع لها العديد من الفوائد الغذائية، بالإضافة إلى أنها تعمل على تدفئة الجسم بشكل كبير خلال ليالي الشتاء الباردة. المقادير 2 فرد كوارع. ثمرة بصل كبيرة مقطعة. عصير ثمرة ليمون. مستكة. حبهان. ملعقة صغيرة ملح. فلفل أسود مطحون. رشة كمون. 3 فصوص ثوم مهروس. ورق لوري. Advertisements طريقة التحضير تغسل الكوارع جيدا بالماء، ثم تنقع في ماء وخل لمدة 15 دقيقة. تصفى الكوارع من الماء والخل وتغسل مرة أخرى. يوضع البصل وورق اللوري، في حلة على نار متوسطة شبه ممتلئة، ثم توضع الكوارع. خلال الطهي يزال الريم "الطبقة البيضاء" من على الوجه. يضاف الملح والفلفل والثوم، ثم تترك ساعة أو ساعتين حتى تنضج. توضع الكوارع في طبق التقديم. تقدم الشوربة ساخنة مع الليمون. وتقدم مع فتة الكوارع.

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