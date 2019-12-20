الملكة رانيا في إطلالة راقية.. هكذا نسقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

ظهرت الملكة رانيا العبدالله بإطلالة لفتت الأنظار واتسمت بالبساطة والتواضع، واختارت قميص وتنورة تحمل توقيع علامة أزياء الشارع Zara مصنوعة من الساتان، ويدخل في تصميمها مطبوعات على القماش.

تميز القميص بياقته العالية التي زينتها ربطة وأكمام طويلة منفوخة يبلغ ثمنه 125 درهم إماراتي، أما التنورة التي نسقتها معه فقد جاءت المطبوعات على قماشها مختلفة بعض الشيء وتميزت بطولها المحتشم والتي يبلغ ثمنها 145 درهم إماراتي، بحسب موقع harpersbazaararabia.

ونسقت رانيا الإطلالة مع حقيبة يد ملفتة ذات تصميم رائج على مر الزمن من علامة Gabriela Hearst التي تستخدم الجلود المستدامة في تصاميم حقائبها. وحمل هذه الحقيبة العديد من المشاهير من قبل مثل ميغان ماركل وأوبرا.