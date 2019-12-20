زوجة نائب الرئيس الزيمبابوي متهمة بمحاولة قتل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مثلت ماري شيوينغا، وهي عارضة سابقة وزوجة نائب الرئيس الزيمبابوي، كونستانتينو شيوينغا، أمام محكمة القضاة في العاصمة هراري، حيث اتهمت بمحاولة قتل زوجهان وأيضا بغسيل الأموال والاحتيال، وسط أنباء عن زواجها المضطرب.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية، فقد ظهرت ماري شيوينغا، مرتدية فستانا عليه رسوم زهور، ولوحت للصحفيين فيما دخلت زنزانة الاحتجاز في المحكمة، وأمر القاضي بأن تظل قيد الاحتجاز على ذمة جلسة كفالة.

ماري متهمة بمحاولة قتل زوجها في جنوب أفريقيا في يوليو، عندما حاولت حرمانه من العلاج الطبي بالإصرار على بقائه في فندق بدلا من مستشفى، عندما سافر إلى جنوب أفريقيا لتلقي العلاج الطبي العاجل، وفقا للائحة الاتهام، ولاحقا، نقل أفراد الأمن نائب الرئيس إلى المستشفى.

Advertisements

ماري طلبت من الأمن مغادرة الغرفة، وأثناء تواجدها وحدها مع شيوينغا، أزالت قطارة الوريد والقسطرة الوريدية المركزة لزوجها، مما تسبب في نزيف غزير، وفقا للائحة الاتهام الموجهة لها.

كما أجبرت زوجها على ترك فراش المستشفى، وحاولت توجيهه إلى خارج المكان لكن حرسه الأمني اعترض طريقها.

شيوينغا تواجه أيضا اتهامات بغسيل نحو مليون دولار، ونقلها إلى جنوب أفريقيا، بزعم دفعها المبلغ مقابل بضائع، لم تجلبها أبدا إلى زيمبابوي.