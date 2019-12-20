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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تمكن زوجان أستراليان من العثور على خواتم زفافهما وخطبتهما الماسية في شاحنة قمامة، وذلك بعد إلقائها عن طريق الخطأ مع النفايات.
شبكة ” 9 News” التلفزيونية الأسترالية، ذكرت أن الزوجين اللذين لم يكشفها هويتهما ، كانا يجددا منزلهما الواقع في ضاحية “مالفرن” بملبورن، وألقيا عن طريق الخطأ بالخواتم الماسية في القمامة.
الزوجان عقب اكتشافهما للخطأ الفادح، أسرعا إلى محطة ستونينغتون لنقل القمامة، وشرحا للموظفين العاملين في المنشأة مشكلتهما.
العاملون في المحطة تجاوبا مع الزوجين، وقاموا بفحص ما يصل وزنه إلى 30 طنا من النفايات، ليعثروا في نهاية المطاف على الخواتم في كيس للقمامة، ألقاه الزوجان في الحاوية القريبة من منزلهما.
الشبكة التلفزيونية نقلت عن متحدث باسم محطة النفايات قوله: إننا لا نوفر خدمة البحث عن الأشياء في القمامة، إلا أن الزوجين تعرفا على الشاحنة التي كانت تنقل القمامة من الحي الذي يقطنون فيه، وهكذا وجدنا الخواتم بفحص محتويات الشاحنة عند إفراغ حمولتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فحص 30 طن قمامة.. زوجان يعثران على كنزهما المفقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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