ماجد في دعوى تطليق: مراتي بتقولي أنا مش هضيع وقتي في المطبخ

عانى "ماجد.س" طوال 3 سنوات زواج من كثرة مصاريف زوجته، حيث اعتادت الزوجة منذ بداية زواجها على شراء الطعام دائما من المطاعم والكافيهات، دون مراعاة منها لراتب زوجها، والذي لفت الزوج انتباهها إليه أكثر مرة.

يقول الزوج في حديثه لـ "الوطن"، بعد أن أقام دعوى تطليق أمام محكمة الأسرة بإمبابة حملت رقم 2565 لسنة 2019، إنه حاول كثيرا مع الزوجة بأن تدبر أمور منزلها وتحاول أن تعد الطعام بنفسها، لكن الزوجة دائما ما كنت ترفض تلك الطلب: "مراتي كانت بتقولي أنا مبحبش المطبخ لو عايز أكل في البيت هات شغالة تطبخ وتغسل، أنا مش هضيع وقتي في المطبخ، بتطلب أكل دليفري بأكتر من مرتبي".

يتابع الزوج حديثه بأنه طلب من الزوجة أن تخصص نصف ساعة فقط يوميا تعد فيها طعاما خفيفا بالمنزل وهو سيقوم بتنظيف المطبخ بعدها، ولكن الزوجة رفضت الأمر تماما، وقام الزوج بوضع أهلها في الصورة للوصول الى حل مرضٍ، إلا أن أهل الزوجة كانوا بصفها، وقال والدها إن ابنته ليس لها علاقة بشغل البيت وأنها زوجة وليست خادمة: "أبوها قالي أنت واخدها زوجة ولا خدامة، هي مش جاية عشان تخدمك وأنت كنت عارف من قبل ما تتجوزها أنها ملهاش في شغل المطبخ".

لذلك أقام الزوج دعوى تطليق ضد زوجته، والتي ما زالت تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.